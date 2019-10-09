Bakan Soylu'dan çarpıcı açıklama: Batı kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışıyor!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla ilgili demografik yapıyı bozacağı iddiasında bulunanlar, esasında kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışmaktadır. Bu kadar açık ve net. Batı bu konuda samimiyetsizdir."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yurt içindeki terörist sayısı 500’e düştü.” dedi.
Bakan Soylu, Suriye'de yapılacak operasyona ilişkin de şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla ilgili demografik yapıyı bozacağı iddiasında bulunanlar, esasında kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışmaktadır. Bu kadar açık ve net. Batı bu konuda samimiyetsizdir."
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