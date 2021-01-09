Bakan Soylu'dan çok sert açıklama: Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Soylu," Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır " dedi.

Bakan Soylu şunları kaydetti:

"MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız,

DHKP-C’li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır"

Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır.



CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır.



DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır + — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) January 9, 2021

NE OLMUŞTU?

Canan Kaftancıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına yönelik protesto gösterileri düzenleyen öğrencileri ziyaret etmişti.

Dün Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Öğrencilerle görüşecek misiniz?" yönündeki soruya şu yanıtı vermişti:

"Arkadaşlar ben öğrencilerle neden görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi bir DHKP-C militanıdır."

İçişleri Bakanı Soylu açtı ağzını yumdu gözünü! Kaftancıoğlu ve Can Ataklı'yı sert dille eleştirdi!