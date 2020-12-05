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Bakan Soylu'dan Cumhuriyet savcılarına Kılıçdaroğlu'na karşı suç duyurusu çağrısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun, kendisinin, eşinin ve çocuklarının cep telefonlarının dinlendiğini iddia etmesi üzerine, "Kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

Bakan Soylu'dan Cumhuriyet savcılarına Kılıçdaroğlu'na karşı suç duyurusu çağrısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun telefon dinleme iddialarına cevaben, "Kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME ÇABASI

Kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonları dinlendiği ve takip edildikleri yönünde yaptığı açıklamalara cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, "Kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonları dinlendiği ve takip edildikleri" yönünde bir açıklamada bulunmuştur.

Bakan Soylu'dan Cumhuriyet savcılarına Kılıçdaroğlu'na karşı suç duyurusu çağrısı

Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur" ifadelerini kullandı.

"ŞÜPHESİ VARSA ADRESİ BASIN DEĞİL BAŞSAVCILIK OLMALIDIR"

Bakan Soylu'nun açıklamasının devamı şu şekilde:

"Sistemimizin önemli kurumlarından birisi olan Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanlığı sorumluluğu ile asla bağdaşmamaktadır. İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir.

Bakan Soylu'dan Cumhuriyet savcılarına Kılıçdaroğlu'na karşı suç duyurusu çağrısı

Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise, adresi basın yayın organları değil Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun devletin güvenlik güçlerimizin ve özellikle başarılı operasyonlara imza atan istihbarat birimlerimizin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu hayal ürünü açıklamalarını kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz."

Berna Akkaya
Editör


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