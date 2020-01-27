Bakan Soylu'dan flaş açıklama! HDP'li belediyenin deprem yardımı geri mi çevrildi?

Bakan Soylu, Elazığ Valiliği'nin HDP’li belediyelerin deprem yardımlarını geri çevirdiği iddialarını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yardımların AFAD üzerinden koordine edildiğini belirtti.

Soylu, HDP’li Ergani Belediyesi'nin yardımlarının AFAD ile koordinasyon olmaksızın getirildiği için geri çevrildiğini söyledi. Soylu, Kars Belediyesinin yardımın ise kabul edildiğini belirtti.

Soylu, HDP’li Ergani Belediyesi’nin AFAD ile bir koordinasyon kurmadan yardım toplayıp getirdiğini kaydederek, “Kriz anında sağlık ve güvenlik açısından geri çevirdik. Buna karşın HDP’li Kars Belediyesi AFAD ile işbirliği yaptığı için yardımları kabul ettik” diye konuştu.

HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de yardımları AFAD İl müdürlüğü ile birlikte topladıklarını ve Elazığ’a teslim ettiklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Elazığ valiliği, Diyarbakır’ın HDP’li Ergani belediyesinin depremzedelere gönderdiği iki kamyon yardım malzemesini geri gönderdiği iddia edilmişti.

Ergani’den yola çıkan ve içinde gıda, çocuk bezi, kadın pedi, el feneri, ekmek, su gibi birçok malzemenin olduğu yardım kolileri, Elazığ valisinin emriyle kente sokulmadığı öne sürülmüştü.