Bakan Soylu’dan gece yarısı taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece yarısı Isparta'ya gelerek önceki gün babası vefat eden İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Avukat Tahir Alan ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu'nun taziye ziyaretinde, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de eşlik etti.

Taziye ziyaretinde, beraberindekilerle birlikte merhum için edilen duaya da katılan Bakan Soylu, Alan ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunduktan sonra evden ayrıldı.

Bakan Soylu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Kıymetli arkadaşım Avukat Tahir Alan ve ailesine, sevgili babaları emekli emniyet mensubu Mustafa Alan için taziye ziyaretindeyiz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA