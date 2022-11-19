Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na gönderme: “Erzurum’a kayağa gitmedim. Birileri ile yemeğe gitmedim"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim'de terör saldırısı yaşandığı esnada İdlib'de bulunması hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2023 yılı bütçe sunumunu yapması sonrası milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yaşanan tartışmalarda gergin anlar yaşandı. İstanbul Taksim'deki 13 Kasım günü 6 kişinin ölümü ve 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombalı saldırı sırasında Suriye'nin İdlib kentinde olduğunu söyledi.

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na gönderme: Erzurum’a kayağa gitmedim. Birileri ile yemeğe gitmedim

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME YAPTI

Bakan Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaparak, “Erzurum’a kayağa gitmedim. Birileri ile yemeğe gitmedim." dedi.

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na gönderme: Erzurum’a kayağa gitmedim. Birileri ile yemeğe gitmedim

TERÖR SALDIRISI GÜNÜ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Sözlerine devam eden Bakan Soylu şunları dile getirdi:

"Hastaydım ben. Yaklaşık 7-8 gündür hastayım. Serumla İdlib’e gittim ben. Hem bir şehidimizin adına yapılan Çobanbey’deki ana okulunu açılması için abisine ve babasına söz verdiğim için. Aynı zamanda oradan da İdlib’e gittik. Oradan Cumhurbaşkanımız aradı. Ben arabada bir dakika boyunca kendimden geçmişim. ‘Bir patlama oldu’ dedi. Ben de arabanın önünde bir patlama oldu zannettim çünkü her an beklediğimiz bir şey bizim orada. Atladım gittim Hatay’a. Hatay’dan da uçakla İstanbul’a indim. Arkadaşlarımızla hep birlikte bir değerlendirme yaptık. Sonra olayları koordine ettik. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı. Ardından ben Esenler’de Emniyet Genel Müdürü’müzün bulunduğu yere geçtim.

Yaklaşık 2-3 saat çalıştık. En az 14 tane ev bastık. Bir bastık boş çıktı, iki bastık boş çıktı, üç bastık boş çıktı, dört bastık boş çıktı. 13. eve girdik. O ev, dolu bulacağımızı düşündüğümüz evdi ama o da olmadı. Olayın arkasındaki biri olacağını değerlendirince moralimiz bozuldu. Çünkü kaçırabileceğimizi ve bir daha yakalayamayacağımızı düşündük. Neticede teknik takiplerimizle öbür evde bulduk”

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na gönderme: Erzurum’a kayağa gitmedim. Birileri ile yemeğe gitmedim

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