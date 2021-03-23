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Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi vurgusu: Haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık!

Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshedilen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin yankıları yurt genelinde sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündemi meşgul eden konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak İstanbul Sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıya kalındığını belirtti.

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi vurgusu: Haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla feshedilen İstanbul Sözleşmesi'nin yankıları devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin egemen bir devlet olduğunun altını çizen Bakan Soylu, bu konuda haksız bir ithamla karşı karşıya kalındığını ifade etti. 

"İSTEDİĞİMİZE İMZA ATAR İSTEDİĞİMİZDEN ÇIKARIZ"

Bakan Soylu, İstanbul Sözleşmesiyle ilgili olarak "İstanbul Sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık. Biz egemen bir devletiz. İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız." açıklamasında bulundu. 

"SUÇU ÖNLEMEYE YÖNELİK ETKİLERİMİZİ EKSİLTMEZ, ARTIRMAZ"

İçişleri Bakanı Soylu, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Uluslararası sözleşmelerin varlığı veya yokluğu, vatandaşımızın karşı karşıya kalacağı herhangi bir suç şeklini önlemeye ilişkin sorumluluklarımızı ve bu sorumluluğun gereği olan çalışmalarımızı eksiltmez veya arttırmaz" dedi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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