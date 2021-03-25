Bakan Soylu’dan izleyenleri gururlandıran paylaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı. Bakan Soylu'nun paylaşımında Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik havacılık birimlerinin yer aldığı video yer aldı.

SOYLU "GURUR DUYUYORUZ"

Bakan Soylu, yaptığı paylaşımı "Gurur duyuyoruz" mesajıyla yayımladı. Güvenlik havacılık birimleri için hazırlanan videoda, havacılık birimlerine ait helikopterler ve uçaklara yer verildi. Hazırlanan özel videoda ünlü rapçi Ceza'ya ait şarkı kullanıldı. Videoda, “İçişleri Bakanlığı Havacılık Birimleri olarak Türkiye için birlikte yükselmekten gurur duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.