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  3. Bakan Soylu’dan izleyenleri gururlandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan izleyenleri gururlandıran paylaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan oldukça ses getiren bir paylaşım yaptı. Güvenlik havacılık birimleri için hazırlanan videoyu paylaşan Bakan Soylu "Gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik havacılık birimlerinin yer aldığı video izleyenleri gururlandırdı.

Bakan Soylu’dan izleyenleri gururlandıran paylaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı. Bakan Soylu'nun paylaşımında Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik havacılık birimlerinin yer aldığı video yer aldı.

Bakan Soylu’dan izleyenleri gururlandıran paylaşım

SOYLU "GURUR DUYUYORUZ"

Bakan Soylu, yaptığı paylaşımı "Gurur duyuyoruz" mesajıyla yayımladı. Güvenlik havacılık birimleri için hazırlanan videoda, havacılık birimlerine ait helikopterler ve uçaklara yer verildi. Hazırlanan özel videoda ünlü rapçi Ceza'ya ait şarkı kullanıldı. Videoda, “İçişleri Bakanlığı Havacılık Birimleri olarak Türkiye için birlikte yükselmekten gurur duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bakan Soylu’dan izleyenleri gururlandıran paylaşımBakan Soylu’dan izleyenleri gururlandıran paylaşımBakan Soylu’dan izleyenleri gururlandıran paylaşım

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