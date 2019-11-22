Bakan Soylu’dan kadrolaşma iddialarına sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir gazetecinin "Emniyette Menzilci var mı?" başlıklı yazısına tepki göstererek, "Bırakınız son atamaları, görev dönemimde böyle tek bir atamanın olduğunu ispat ederseniz istifa ederim" dedi.

Bakan Soylu, bir gazetecinin "Emniyette Menzilci var mı?" başlıklı yazısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Emniyette Menzilci var mı başlığıyla yayımlanan yazınız bundan önceki yazılarınızda olduğu gibi tamamen asılsız iddia ve iftiralar içermektedir. Gazetecilik, kişisel hırs ve çıkarlar uğruna sizi aracı kılan insanlardan edindiğiniz kulaktan duyma bilgilerle yazı yazmak değildir. Emniyet teşkilatında geçmiş dönemlerde FETÖ'nün oynaştığı ve itibarlarını hafızasına aldığı kişilerden edindiğiniz bilgileri bugün oluyormuş gibi ifade etmek gazetecilik namusuna halel getirmektir. Gerçi mesleki namus anlayışının sizin için hiçbir şey ifade etmediği teşkilatımızın koridorlarında iyi bilinir. 03.11.2019 tarihli "Emniyette neler oluyor; Menzilciler, emniyet atamalarında birbirine mi girdi?" başlığıyla "Emniyette FETÖ'den doğan boşluğun doldurulması çerçevesinde bir süredir emniyette yapılan tayinlerde Menzilcilerin etkisi "güçlü" biçimde hissediliyor. Bu etki, son Emniyet Müdürleri kararnamesinin yanı sıra birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ve polis okullarına yapılan müdür atamalarında da kendisini gösterdi. Her üç atama ve terfi sırasında Menzil cemaatinden doğrudan veya dolaylı gelen referanslar kabul gördü. Ancak kulislere düşen iddiaya göre birinci sınıfa terfi ve polis okullarına yapılan atamalar sonrasında özellikle Menzil cemaati içinde kavgalı bir süreç başladı..." şeklinde kaleme aldığınız yazınızda son atamalarda Menzil cemaatinin etkin olduğunu ve tüm atamaların onlar tarafından yapıldığını iddia etmiştiniz. 20.11.2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığımın 2020 yılı Bütçe Kanun Tasarısı'na ve 2018 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı görüşmelerinde benzer iddia ile ilgili şahsıma sorulan soruda vermiş olduğum cevapta belirtiğim sözümün arkasındayım. Bırakınız son atamaları, görev dönemimde böyle tek bir atamanın olduğunu ispat ederseniz istifa ederim" dedi.

"Sizin gibi zihniyetler, memleketimizin inanç, gelenek, sosyolojik gerçeklerini yıllarca sömürerek istismar etti" diyen Soylu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kurumlarımıza da aynı istismarı bulaştırmaya çalışarak, onları felç etmek istiyor. Ayrıca toplumumuzda yüz yıllardır var olan sosyolojik gerçeklerle, devlet yapımızı farklı sebeplerle karşı karşıya getirmenizde ayrı bir fitneciliktir. Devlet yapımızı sadece bir koltuk için iğfal ettirmekten kaçınmayan "iftiracı kuşlarınıza" da söyleyin, Türkiyemizin bugün yüz akı olan emniyet teşkilatımızın elde ettiği başarıları ve aldığı güçlü mesafeyi karalamaya çalışmak fesatlık, çekememezlik ve fitnedir. Türk Polis Teşkilatı, kuruluşundan bu yana toplumun düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde hayatını sürdürmesine imkan sağlayan ortamın oluşturulması ve korunması bilincine sahip liyakatli personel ile görevini ifa etmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden canı pahasına çalışan değerli teşkilatlarımızı ve milletimizi Allah, sizler gibi fitnecilerden, dedikoduculardan ve koğuculardan korusun."

Kaynak: İHA