Bakan Soylu'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır ifade: Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisi için "Onuru olsa istifa eder" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert bir yanıt verdi.

Melahat Ersoy
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Bakan Soylu'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır ifade: Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman hakkında skandal ifadeler kullanarak, "Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder. Böyle insanlar ülkeye en büyük zararı veriyorlar" dedi.

Söz konusu açıklamalara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt vererek sert sözler sarf etti.

Bakan Soylu'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır ifade: Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur

BAKAN SOYLU YANIT VERDİ

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı: "Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan askerimize 'kimyasal silah' kullanıyor iftirası atanları savunan, Emniyet ve Jandarma'ya 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti' yaftası takan PKK’nın Suriye kolu PYD'yi 'barış elçisi'(!) ilan eden PKK mensuplarını sözde 'gazeteci' diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen, kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden, Kılıçdaroğlu onursuzdur."

Bakan Soylu'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır ifade: Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur

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