Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Yaptığı açıklamaları anımsatarak yüklendi! "Sizin dediklerinizi yazsak makine yanar"Arjantin'de 6.8 büyüklüğünde deprem! Şili'de de hissedildi!Hakkari'de korkunç kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Polis memuru Abdulkadir Kılıç ve Kemal Aslan hayatını kaybetti, 5 yaralıMeteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağış uyarısı! Öğleden sonraya dikkat, o illeri fena vuracak! İşte il il hava durumu...Seeing boiled egg in a dreamGetting shot in a dreamGiving something to a dead person in a dreamOrtaca ne demek, TDK'ya göre Ortaca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Karnı burnunda TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, yeni aşkıyla öpüşürken utanmadan paylaşım yaptı! Görenlerin midesi ağzına geldi!Beklenen an geldi, kaos başlasın! İrem Derici uyandı, peş peşe itiraflar yolda! O tweet Cem Belevi'yi rezil etmeye yetti!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Yaptığı açıklamaları anımsatarak yüklendi! "Sizin dediklerinizi yazsak makine yanar"

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Yaptığı açıklamaları anımsatarak yüklendi! "Sizin dediklerinizi yazsak makine yanar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçmişte söylediği "Avrupa Birliği, Türkiye'nin göçmen deposu olmasını istiyor" sözü üzerinden kendisine eleştiride bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt vererek," Asıl sana "Günaydın"  Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz Biz bunu derken; "PYD Terör Örgütü değildir" diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makine yanar" dedi.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Yaptığı açıklamaları anımsatarak yüklendi! "Sizin dediklerinizi yazsak makine yanar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Avrupa Birliği, Türkiye'nin göçmen deposu olmasını istiyor" sözlerini anımsatarak," Günaydın beyefendi, günaydın. Dünyadan bu kadar habersiz. Göçmen deposu olmasını isteyen Avrupa Birliği ise o anlaşmayı imzalayan zatın adı ne acaba? Onu bir söylesene. Sen şu anda onun emrinde çalışıyorsun. Neden korkuyorsun? 'Geri Kabul Anlaşması yanlıştır. Bu başımıza bela oldu' diye neden söylemiyorsun? Söyleyemez." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Yaptığı açıklamaları anımsatarak yüklendi! Sizin dediklerinizi yazsak makine yanar

 

BAKAN SOYLU: ELÇİLERİN VE HDPKK'NIN YED-İ EMİNİ KILIÇDAROĞLU

Söz konusu açıklamalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu konuda yaptığı açıklamaların yer aldığı haberleri paylaşarak Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu;  'Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir' dediğimiz için bize "Günaydın" demiş.

Asıl sana 'Günaydın'. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz.  Biz bunu derken; 'PYD Terör Örgütü değildir' diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makine yanar. "

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Yaptığı açıklamaları anımsatarak yüklendi! Sizin dediklerinizi yazsak makine yanar

{TITLE_STRIP}Süleyman Soylu açık ve net konuştu! "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancılar nüfus yapısını değiştiremez!"

{TITLE_STRIP}Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu çıkışı "Türk halkına yalan söylemekte ve aldatmakta"

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT