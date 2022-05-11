Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Yaptığı açıklamaları anımsatarak yüklendi! "Sizin dediklerinizi yazsak makine yanar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Avrupa Birliği, Türkiye'nin göçmen deposu olmasını istiyor" sözlerini anımsatarak," Günaydın beyefendi, günaydın. Dünyadan bu kadar habersiz. Göçmen deposu olmasını isteyen Avrupa Birliği ise o anlaşmayı imzalayan zatın adı ne acaba? Onu bir söylesene. Sen şu anda onun emrinde çalışıyorsun. Neden korkuyorsun? 'Geri Kabul Anlaşması yanlıştır. Bu başımıza bela oldu' diye neden söylemiyorsun? Söyleyemez." ifadelerini kullanmıştı.

Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu;

"Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir" dediğimiz için bize "Günaydın" demiş



Asıl sana "Günaydın"

Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz

Biz bunu derken; "PYD Terör Örgütü değildir" diyordun.



Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar pic.twitter.com/J0JxBLMVi8 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 10, 2022

BAKAN SOYLU: ELÇİLERİN VE HDPKK'NIN YED-İ EMİNİ KILIÇDAROĞLU

Söz konusu açıklamalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu konuda yaptığı açıklamaların yer aldığı haberleri paylaşarak Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; 'Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir' dediğimiz için bize "Günaydın" demiş.

Asıl sana 'Günaydın'. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Biz bunu derken; 'PYD Terör Örgütü değildir' diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makine yanar. "

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