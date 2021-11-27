TRT 1 canlı yayın izle Gönül Dağı 41. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm Youtube izleFOX TV canlı yayın izle Elkızı 6. bölüm full, tek parça izle | Elkızı yeni bölüm canlı izleATV canlı yayın izle Kardeşlerim 30. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm Youtube izleAlman yoğun bakım üniteleri dolmaya başladı! Bakan Koca, Avrupa'daki 5 milyon Kovid-19 hastası Türk hakkında konuştu!Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğluna sert yanıt! "Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür"Süper Lig: Beşiktaş - Giresunspor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiTFF 1. Lig: Samsunspor - Adanaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiNu varyantı alarmı! Omicron varyantı (Nu) Almanya'da da görüldü! 61 yolcu karantinaya alındı!Son dakika: 27 Kasım 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuOrhan Gencebay'ın dolar yorumu dikkat çekti! "70'li yıllardaki sıkıntının yanında bu hiçbir şey"
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğluna sert yanıt! "Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür"

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğluna sert yanıt! "Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür"

Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan CHP mitingine Valilik'ten izin çıkmaması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu "Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek" demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yanıt olarak "Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür. Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğluna sert yanıt! "Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür"

Erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini korurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde meydanlara çıkacağının sinyalini vermiş veilk mitinglerinin Mersin'de olacağını açıklamıştı. Ancak 4 Aralık'ta Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan mitingle ilgili Valilik'ten izin çıkmadı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ise Ankara'da katıldığı bir etkinlikte gazetecilere "Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek." dedi.

BAKAN SOYLU'DAN YANIT

Kılıçdaroğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu, 2014 yılından bu yana Mersin Cumhuriyet Meydanı'nın siyasi partilere miting olarak verilmediğini dile getirdi.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğluna sert yanıt! Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür

"SİYASET, KURNAZLIKLA DEĞİL ASALETLE YÜRÜR"

Sözlerine Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür" sözleriyle başlayan Soylu, şunları söyledi:

"Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir.

Tüm bunlar bilinmesine rağmen; önce mitinge "izin verilmedi", sonra "Cumhuriyet Meydanı kasten verilmedi." gibi acizliğe ve yalana başvurulması, buradan siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz.

Tüm siyasi partilerin ve CHP'nin de daha önce yaptığı gibi Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında miting yapılmasına yönelik ilgili basvuruya izin verilmiştir.

Biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracaklardır.

Ancak biz, Milletimize doğruları söylemeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğluna sert yanıt! Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT