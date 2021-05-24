Bakan Soylu'dan kritik hamle: Habertürk TV'de İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Merdan Yanardağ'ın sorularını yanıtlayacak!

Günlerdir gündemi meşgul eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker, dün sabah yayımladığı 7. video ile İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun yanı sıra birçok siyasi isim hakkında yeni iddialar ortaya attı. Özellikle AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve oğlu hakkında suçlamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Peker'in bu suçlamalarının ardından Bakan Soylu'dan yeni bir hamle geldi.

Sedat Peker'in açıklamalarının ardından tartışmalar devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam Habertürk TV'de canlı yayına katılacağını duyurdu. Saat 21.00'de, Kübra Par'ın sunumuyla başlayacak olan canlı yayın programında, Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Mehmet Akif Ersoy, Bakan Soylu'ya sorular yöneltecek.

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NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya üzerinden yayımladığı videoların beşincisinde, İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef alarak, "Her hafta canını bir kere yakacağım" demişti. 13 Mayıs'ta yayımladığı dördüncü videoda ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili olarak, "Ben onu severim" dediğini ve kendisine koruma polisi verdiğini iddia etmişti. Peker'e yanıt veren Soylu ise "Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum" demiş ve Peker'in iddialarını yargıya taşıyacağını söylemişti.

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Sedat Peker, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu... Benimle ilgili bir tweet atmış 'Pislik, mafya' demiş. Ondan önce 'Suç örgütü' demişti. Bugün size temiz Süleyman'ı anlatacağım. Süleyman Soylu, sen 'Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar, tehlikeli bir durum olursa haber vereceğim' demedin mi; koruma polisimi sen vermedin mi?" demişti. Sedat Peker, çektiği videoların dördüncüsünde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen haberle yurt dışına kaçtığını iddia etmişti.

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