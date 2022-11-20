Bakan Soylu’dan MHP’ye başsağlığı: Milliyetçi Hareket Partisi camiasına başsağlığı diliyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP camiasına başsağlığı diledi. Soylu: "Milliyetçi Hareket Partisi camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Melahat Ersoy
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Bakan Soylu’dan MHP’ye başsağlığı: Milliyetçi Hareket Partisi camiasına başsağlığı diliyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Murat Öner için MHP camiasına başsağlığı diledi.

Bakan Soylu’dan MHP’ye başsağlığı: Milliyetçi Hareket Partisi camiasına başsağlığı diliyorum

SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI

Dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Murat Öner Beyefendiye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Milliyetçi Hareket Partisi camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

Bakan Soylu’dan MHP’ye başsağlığı: Milliyetçi Hareket Partisi camiasına başsağlığı diliyorum

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