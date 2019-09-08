Bakan Soylu'dan Özel Harekat Müdürü'nü şehit eden teröristlere ilişkin açıklama

Dün sabah Mardin kırsalında çatışma çıkmış ve bu çatışmada İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve 1 korucu yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kansuva'nın şehit edilmesiyle ilgili olarak yaşanan kritik gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.

BAKAN SOYLU: KANIN YERDE KALMADI

Ömerli ilçesinde düzenlenen operasyonda Kansuva'yı şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirten Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı... 3'ü de leş olarak alındı! Mekanın cennet olsun"