Bakan Soylu'dan Peker'in danışmanı Emre Olur hakkında açıklama: Bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için teşkilatımızı tebrik ederim

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Türkiye'ye getirildi. Olur için paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Gül Erdoğan
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Bakan Soylu'dan Peker'in danışmanı Emre Olur hakkında açıklama: Bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için teşkilatımızı tebrik ederim

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Olur için paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan Peker'in danışmanı Emre Olur hakkında açıklama: Bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için teşkilatımızı tebrik ederim

EMNİYET'TEN OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Sedat Peker suç örgütü üyesi Ahmet Emre Olur'un, Türkiye ve Arnavutluk İçişleri bakanlarının doğrudan görüşmeleri sonucu Tiran Havalimanı'nda dün saat 06.00'da gözaltına alındığı, bu sabah Türk yetkililere teslim edildiği bildirildi.

Bakan Soylu'dan Peker'in danışmanı Emre Olur hakkında açıklama: Bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için teşkilatımızı tebrik ederim

BAKAN SOYLU'DAN EMRE OLUR AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim." dedi.

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