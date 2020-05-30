Bakan Soylu'dan polislere çıkacak 3600 ek gösterge için yeni gelişme!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayın programında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu polis teşkilatı için söz verilen 3600 ek göstergenin çıkacağını ifade etti. 2020 yılı bekçi alımlarıyla ilgili de konuşan Soylu, bekçi sayısında 40 bini hedeflediklerini belirtti.