  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Bakan Soylu'dan polislere çıkacak 3600 ek gösterge için yeni gelişme!

Bakan Soylu'dan polislere çıkacak 3600 ek gösterge için yeni gelişme!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayın programında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu polis teşkilatı için söz verilen 3600 ek göstergenin çıkacağını ifade etti. 2020 yılı bekçi alımlarıyla ilgili de konuşan Soylu, bekçi sayısında 40 bini hedeflediklerini belirtti.

Hindistan'dan akıl almaz görüntü! Topraktan canlı bebek çıkartıldıHindistan'dan akıl almaz görüntü! Topraktan canlı bebek çıkartıldı

ABD'de SpaceX roketi test sırasında patladı!ABD'de SpaceX roketi test sırasında patladı!

Genç yönetmenin işçi katırları belgeseli büyük ilgi gördü!Genç yönetmenin işçi katırları belgeseli büyük ilgi gördü!

Samsun'da 21 yaşındaki genç, yol ortasında infaz edildi!Samsun'da 21 yaşındaki genç, yol ortasında infaz edildi!

 

30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:36

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Bakan Soylu'dan Yeni bir darbe girişimi olur mu? sorusuna kritik cevap!
Bakan Soylu'dan Yeni bir darbe girişimi olur mu? sorusuna kritik cevap!
Hindistan'da şoke eden olay! Maymunlar korona hastalarının kan örneklerini çaldı
Hindistan'da şoke eden olay! Maymunlar korona hastalarının kan örneklerini çaldı
Bakan Soylu'dan polislere çıkacak 3600 ek gösterge için yeni gelişme!
Bakan Soylu'dan polislere çıkacak 3600 ek gösterge için yeni gelişme!
Banka hesabının ekran resmi kendisine pahalıya patladı!
Banka hesabının ekran resmi kendisine pahalıya patladı!
Kısıtlamaya rağmen tezgah kurdular! 10 bin 700 TL ceza yediler
Kısıtlamaya rağmen tezgah kurdular! 10 bin 700 TL ceza yediler
Prof. Dr. İlhami Çelik açıkladı! ''Bulaştırmayı engellersek ikinci dalga gelmeyecek''
Prof. Dr. İlhami Çelik açıkladı! ''Bulaştırmayı engellersek ikinci dalga gelmeyecek''
Erzurum'da iki aile arasında silahlı kavgada 5 kardeş hayatını kaybetti!
Erzurum'da iki aile arasında silahlı kavgada 5 kardeş hayatını kaybetti!
Hindistan'dan akıl almaz görüntü! Topraktan canlı bebek çıkartıldı
Hindistan'dan akıl almaz görüntü! Topraktan canlı bebek çıkartıldı
ABD'de SpaceX roketi test sırasında patladı!
ABD'de SpaceX roketi test sırasında patladı!
Kapalı Çarşı'da açılış öncesi dezenfekte edildi!
Kapalı Çarşı'da açılış öncesi dezenfekte edildi!