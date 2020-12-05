Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Son dakika haberi... Dün başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi.

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