Bakan Soylu'dan tartışılan genelge açıklaması: "Basın özgürlüğünü engellemiyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Nisan'da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge hakkında konuştu. Genelgenin anayasaya aykırı olmadığını ifade eden Soylu, genelge yasağının da basın için söz konusu olmadığına dikkat çekti.

29 Nisan'da yaşanan olayda bir göstericinin gözaltına alınma anında polisi görüntüleyerek sosyal medyada paylaşması sonrasında 30 Nisan'da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polis müdahalesi sırasında ses ve görüntü kaydı alınması yasaklandı. Ses ve görüntü kaydı yasağını içeren genelge hakkında konuşan Bakan Soylu, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı. Tartışmalara neden olan genelge hakkında anayasaya aykırı bir durum olmadığını söyledi. Ayrıca yasakların basın için söz konusu olmadığının altını çizdi.

"BASIN ÇEKEBİLME HAKKINDA SAHİPTİR"

Bakan Soylu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Kişisel Verileri Koruma Kurulu var. Bu kuruldan değerlendirme almadan adım atmayız. Anayasa'nın 27. maddesi kişi hakkındaki özel hayatın gizliliğini ortaya koyar. Kesinlikle Anayasa'ya aykırılık söz konusu değil. Genelge Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesidir. Basın özgürlüğünü engeller mi? Engellemez. Orada basın özgürlüğü ile ilgili herhangi bir durum söz konusu değildir. Basın çekebilme hakkına sahiptir. Kişinin rızası olmadan bırakın polis memurunu, normal bir vatandaşın da telefonla kameraya kayda alamazsınız."

EMNİYET GENELGESİ İÇERİĞİ

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş tarafından imzalanarak yayınlanan genelgede ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının görev yapmayı engellediği ifade edilerek, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği" ifade edildi.

Genelgede şu ifadelere yer verildi: "Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi"