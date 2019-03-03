Bakan Soylu'dan teslim olan teröristlerle ilgili çarpıcı sözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017 ve 2018 yıllarında toplam 294 kişi PKK'ya katılmış. Teslim olanların sayısı toplam 800 kişi. Bu teslim olan 800 kişinin de 350 kişisini aileleriyle konuşarak ikna yöntemiyle getirdik. 2019 için teslim olan PKK'lı terörist sayısı 42. Bunların 27'sini ikna ederek getirmişiz" dedi.

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