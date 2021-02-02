Bakan Soylu'dan Twitter'a sansür tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, bugün yaptığı paylaşımda "Kabe-i Muazzama’ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır" ifadelerine yer verdi.

Popüler sosyal medya uygulması Twitter, kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle paylaşıma sansür getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu durum sebebiyle, Telegram hesabından görüntülü bir paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, Twitter’ın sansür uygulamasına tepki gösterdi ve "Twitter’ın yasaklama politikasını gördünüz dimi. Bizim kutsalımıza, Kabe’mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LBGT sapkınlığının kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemeleriniz tembihle söylediğimiz twite, sansür getirdi. Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" ifadelerini kullandı..

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, Twitter’ın sansür uyguladığını belirterek, takipçilerini Telegram’a davet etti.

Bakan Soylu'nun paylaşımı çok sayıda beğeni ve retweet aldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'NUN TELEGRAM HESABI NEDİR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Telegram hesabında paylaşımda bulundu.

Bundan sonra Telegram hesabını kullanacağını ifade eden Bakan Soylu telegram kanalında paylaştığı videoda LGBT bireylerin Kabe'ye yaptığı hakerete tepki gösterdi.

Süleyman Soylu'nun telegram hesabının adresi için tıklayınız