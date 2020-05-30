Bakan Soylu'dan Yeni bir darbe girişimi olur mu? sorusuna kritik cevap!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan Soylu ''Türkiye'de yeni darbe olur mu?" sorusuna, ''Kim yapabilecek darbeyi? Bir şey söyleyeyim. Türkiye'de darbe üzerinden siyaset üretmeye çalışan insanlar Türkiye'nin bugününden kopuk insanlardır.''dedi.
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30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:31
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