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  3. Bakan Soylu’nun “Katliam önlendi” dedi: Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı!

Bakan Soylu’nun “Katliam önlendi” dedi: Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gerçekleşecek bir facianın güvenlik görevlilerince önlendiğini katıldığı televizyon programında açıkladı. O ana ait telefon görüntüleri ortaya çıktı.

Bakan Soylu’nun “Katliam önlendi” dedi: Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı!

Bir aracın altına yerleştirilmiş 5 kilogram patlayıcının ele geçirildiği operasyonun cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütü mensuplarının İstanbul'a getirdiği 5 kilogram patlayıcının otogarda bir aracın altına yerleştirilmiş halde yakalandığını açıkladı. Gerçekleştirilen operasyonla patlayıcının etkisiz hale getirildiğini belirten Soylu, katliamın önüne geçildiğini söyledi.

"FACİADAN ALLAH KORUDU"

Şüphelilerin yakalandığı operasyona ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler ve operasyon anları görülüyor.

Bombalı saldırganların polisler tarafından kıskıvrak yakalandığını söyleyen Furkan Çalışkan, "Sabahleyin ben dükkanımda oturuyordum, müşterilerim vardı. Bir anda bağırmalar, koşuşturmalar oldu. Çıktık dışarıya polisler halkı uzaklaştırdı. Güvenlik şeridi çekti. İki kişi koşturarak geliyordu.

Çanta vardı burada. Bomba dediler zaten. Arabaya aldılar iki kişiyi. Bomba imha ekibi geldi. Aldılar çantayı gittiler. Çok yoğunluk vardı bugün otogarda. Faciayı Allah korudu" ifadelerini kullandı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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