Bakan Soylu'nun kayınpederi hayata gözlerini yumdu!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederi Metin Dinç, Samsun'da yaşımını yitirdi. Metin Dinç, 81 yaşındaydı.
İçişlerşi Bakanı Süleyman Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç, Samsun’un Bafra ilçesinde dün gece rahatsızlandı. Dinç, getirildiği Bafra Devlet Hastanesinde vefat etti.
Bakan Soylu'nun eşi Hmaidiye Soylu, babasının vefat haberini aldı. Hamidiye Soylu, uçakla Ankara’ya geldi.
METİN DİNÇ BUGÜN DEFNEDİLECEK
Metin Dinç’in cenazesi bugün Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi’nde ikindi namazınnı müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederinin vefat haberini duyan İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan ve çok sayıda partili Bafra Devlet Hastanesine geldi.
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