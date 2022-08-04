Bakan Soylu'nun Yediiklim Yayınevi'nde çektirdiği iddia edilen fotoğraf, asılsız çıktı! Gerçek açıklandı! Meğer o afiş...

Bakan Süleyman Soylu'nun, KPSS'deki kopya sorular ile anılan Yediiklim Yayınevi'nde çektirdiği iddia edilen fotoğrafın asılsız olduğu ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraf, Soylu'nun Ankara'da 2017 yılında Kaymakam adaylarıyla yaptığı konuşma sonrası çekilen bir kare olduğu, Yediiklim Yayınevi'nin ise çekilen fotoğrafı izinsiz olarak afişlerinde kullandığı öğrenildi.

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Bakan Soylu'nun Yediiklim Yayınevi'nde çektirdiği iddia edilen fotoğraf, asılsız çıktı! Gerçek açıklandı! Meğer o afiş...

31 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilen 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı sorularının Yediiklim Yayınevi’nin yayınlarında çıkan sorularla aynı olduğu iddia edilmişti. Ortaya atılan iddiaların hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimat vermiş, ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise görevden alınmıştı. Ülkede deprem etkisi yarata olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Yediiklim Yayınevi'nde çekildiği iddia edilen fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Son dakika haberine göre, o kare asılsız çıktı.

Bakan Soylu'nun Yediiklim Yayınevi'nde çektirdiği iddia edilen fotoğraf, asılsız çıktı! Gerçek ortaya çıktı, meğer o afiş...

İZİNSİZ AFİŞTE KULLANILMIŞ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na Aygün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy bugün yaptığı açıklamada KPSS'nin iptal edildiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından sosyal medya üzerinde Bakan Soylu için karalama kampanyası başlatıldı. Soylu'nun hedef alındığı paylaşımlarda Yediiklim Yayınevi'nde çekildiği iddia edilen fotoğraflar ortaya çıktı ancak, gerçek belli oldu.

Fotoğrafın aslı;

Bakan Soylu'nun Yediiklim Yayınevi'nde çektirdiği iddia edilen fotoğraf, asılsız çıktı! Gerçek ortaya çıktı, meğer o afiş...

Söz konusu fotoğrafın, Bakan Soylu'nun Ankara'da 2017 yılında Kaymakam adaylarıyla yaptığı konuşma sonrası çekilen bir kare olduğu, Yediiklim Yayınevi'nin bu kareyi izinsiz olarak tanıtım afişlerinde kullandığı ortaya çıktı.

Bakan Soylu'nun Yediiklim Yayınevi'nde çektirdiği iddia edilen fotoğraf, asılsız çıktı! Gerçek ortaya çıktı, meğer o afiş...

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