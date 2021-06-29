Bakan Soylu'ya hakaretten 7 bin 80 TL para cezasına itiraz etti, hakim tepki gösterdi: 30 yıllık hakimim senin gibi sanığı ilk kez görüyorum!

Sosyal medya hesabı üzerinden 29 Mart tarihinde yaptığı bir paylaşımda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan üniversite öğrencisi Hakan T. hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"YAPMAMAM GEREKİYORDU, PİŞMANIM"

Soruşturma sonunda hakkında, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hakan T.'nin sanık koltuğuna oturduğu dava, Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Bakan Soylu'ya hakaret etmek istemediğini öne süren Hakan T., "Eleştiri yapmak istedim. Kastettiğim kişi Süleyman Soylu değildi. Eleştirinin dozunu kaçırdım. Yapmamam gereken bir olaydı. Gaza geldim. Pişmanım" ifadelerini kullanırken sanığa, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 354 adli gün karşılığı 7 bin 80 TL ceza verildi. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Karar sonrası Hakan T., "Bana ceza vermeyin, ödeyemem" dedi.

"BİR DE PAZARLIK YAPIYORSUN"

Bu söylemi üzerine tepki gösteren mahkeme hakimi Birol Küçük ise Hakan T.'ye, "Küfretmişsin, alenen hakaret etmişsin. Bir de 'Bana ceza vermeyin' diyerek pazarlık yapıyorsun. Sana birisi küfretse, ceza vermeyecek miyiz? 30 yıllık hakimim senin gibi sanığı da ilk kez görüyorum" ifadeleriyle tepki gösterdi.