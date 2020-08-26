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  3. Bakan Soylu’ya küfür etmişti! O astrologa verilen ceza belli oldu

Bakan Soylu’ya küfür etmişti! O astrologa verilen ceza belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Astrolog Hülya B., Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekipleri tarafından Bodrum'daki evinde gözaltına alındı. Adliyedeki sorgusunun ardından astrologa ev hapsi cezası verildi.

46 yaşındaki binlerce takipçisi olan astrolog Hülya B., sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki ağza alınmayacak paylaşımlarının ardından ekipleri tarafından Bodrum’daki evinde gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Sorgusunun ardından şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

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26 Ağustos 2020 Çarşamba 16:15
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