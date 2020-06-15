Bakan Süleyman Soylu Bingöl'de depreme yakalandı! İşte o anlar

Bingöl'de dün yaşanan 5,7'lik depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem ile ilgili yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek için Bingöl'e gitmişti. Bugün ise Bingöl bir kez daha 5.6 şiddetinde depremle sarsıldı. Bakan Soylu'nun deprem anı görüntüleri ise kameralara böyle yansıdı.