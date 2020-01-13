Bakan Süleyman Soylu canlı yayında rahatsızlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında basın tanıtım toplantısında konuşma yaparken burnu kanadı. Yapılan ilk müdahalede kılcal damardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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13 Ocak 2020 Pazartesi 17:25
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