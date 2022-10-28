Bakan Süleyman Soylu hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında kullandığı sözler nedeniyle fezleke düzenlendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Süleyman Soylu hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında fezleke hazırlandı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Balıkesir'de Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılmış, burada yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı.

Söz konusu ifadeler sonrası Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Ali Mahir Başarır hakkında fezleke düzenlendi. Fezlekede, Başarır'ın, Edremit Belediyesince 20 Ağustos 2022'de düzenlenen 5. Edremit Kitap ve Kültür Sanat Fuar programındaki konuşmasına yer verildi.

Bakan Süleyman Soylu hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında fezleke hazırlandı

Şikayete konu beyanların bazı basın-yayın organları ve internet haber sitelerinde de yer bulduğu kaydedilen fezlekede, Soylu'ya yönelik söylemlerle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtildi.

Fezlekede, "27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Bakan Süleyman Soylu hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında fezleke hazırlandı

NE OLMUŞTU?

Ali Mahir Başarır, Bakan Süleyman Soylu için, "Birçok milletvekili yargılanacaktır. Ama bir kişi özel yargılanacaktır; o da Süleyman Soylu, olayı başlıyor. Ona af yok. Ona asla af yok, bunu bilin" demişti.

310320212141541063098.Bakan Süleyman Soylu hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında fezleke hazırlandı

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