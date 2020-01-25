Bakan Süleyman Soylu'dan Elazığ'da meydana gelen deprem ile ilgili açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Valilikteki koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada "Malatya'da 4, Elazığ'da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.
Elazığ depremine Edessa TV canlı yayında yakalandı!
Elazığ ve Malatya için çeşitli illerden destek ekipleri gönderildi
Elazığ depreminin ardından çevre illerde de binalar yıkıldı!
Elazığ’da depremin ardından bir binada yangın çıktı!
25 Ocak 2020 Cumartesi 12:20
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT