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  3. Bakan Süleyman Soylu'dan Elazığ'da meydana gelen deprem ile ilgili açıklama

Bakan Süleyman Soylu'dan Elazığ'da meydana gelen deprem ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Valilikteki koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada "Malatya'da 4, Elazığ'da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

Elazığ depremine Edessa TV canlı yayında yakalandı!Elazığ depremine Edessa TV canlı yayında yakalandı!

Elazığ ve Malatya için çeşitli illerden destek ekipleri gönderildiElazığ ve Malatya için çeşitli illerden destek ekipleri gönderildi

Elazığ depreminin ardından çevre illerde de binalar yıkıldı!Elazığ depreminin ardından çevre illerde de binalar yıkıldı!

Elazığ’da depremin ardından bir binada yangın çıktı!Elazığ’da depremin ardından bir binada yangın çıktı!

 

25 Ocak 2020 Cumartesi 12:20

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