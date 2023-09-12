Bakan Tekin: “Bize emanet edilen çocukları en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz”

Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bize emanet edilen çocukları en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün katıldığı bir televizyon programında yeni eğitim öğretim yılına ilişkin gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Bakan Tekin, okulların açıldığı gün depremden etkilenen Hatay ile İskenderun ilçesi ve Osmaniye'de programlara katıldıklarını ve ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanımızdan bölgedeki okul ihtiyacının giderilmesi için bize de bir talimatlar var"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat medyana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde yaklaşık 3,5 milyon öğrencinin bulunduğunu belirten Bakan Tekin, "Depremden önce bu 11 ilin tamamında 10 bin 539 okulumuz var. Yani biz daha çok okul üzerinden değil de derslik üzerinden hesap yapıyoruz. Derslik sayısına baktığımızda da 114 bin 675 dersliğimiz var. Depremden etkilenenler açısından baktığımızda 936 okulumuz ya yıkılmış ya ağır hasarlı ya da orta hasarlı, derslik olarak baktığımızda da 11 bin 728 dersliğimiz, yani 936 okulun açılımı bu. Burada ciddi tedbirler aldık. Bir kere çelik ya da prefabrik yapı olarak toplamda, yani bu 11 bin 700 derslik açısından baktığımızda 2 bin 573 yeni derslik hizmete girmiş durumda. Bunlara ilave olarak konteynerlerde eğitim öğretim süreci yürüten öğrencilerimiz var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hızlı bir biçimde süreci yürütmek üzere yatırım bütçesinden bölgedeki okul ihtiyacının giderilmesi için bize de bir talimatlar var" diye konuştu.

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Süreci koordine etmek üzere deprem odaklı toplantılar organize ettiklerini belirten Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da süreci yakından takip ettiğini söyledi.

"Derslik olarak bizim 11 bin derslik ihtiyacımız 9 bin dersliklere düşmüş durumda"

Depremde hasar gören okulların bitiş süresiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Totalde 11 bin civarında dersliğimiz eksik ama biz 2 bin 573 derslik zaten yaptık. Derslik olarak bizim 11 bin derslik ihtiyacımız 9 bin dersliklere düşmüş durumda. Bunların içinden bir kısmını yaklaşık 4 bin dersliği Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çelik yapı olarak yapacağız ve dolayısıyla bunların büyük çoğunluğu önümüzdeki bahar eğitim öğretim yılının başına yetişmiş olacak. 2024 bahar ayında bunların önemli bir kısmı yetişmiş olacak. Hatta eylül ve ekim ayı içinde de halen yapımı süren çelik yapılar var, dolayısıyla onlar da bitecek bizim hedefimiz önümüzdeki eylül ayı, yani 1 yıl sonra buradaki eğitim öğretim ihtiyacını derslik anlamında, dersliklerdeki eksiklerimizi gidermiş olmak, böyle bir çaba içindeyiz, inşallah bunu başarabiliriz."

Bakan Tekin, deprem bölgesinde eğitim öğretim alamayan hiçbir öğrencinin kalmadığını vurguladı.

Depremlerden etkilenen 11 ilin tamamında 21 bin 500 öğrencinin de konteynerlerde ders gördüğünü, sağlam olan okulları da ikili eğitim kapsamına aldıklarını belirten Tekin, "İnşaat süreciyle ilgili olarak bizim takvimimiz, depremden önce bu 11 ildeki derslik sayısına Eylül ayında ulaşmaktır" dedi.

Deprem bölgesinde yaklaşık 220 bin öğretmenin afetten etkilendiğini vurgulayan Tekin, bu öğretmenlerle il müdürlerinin bizzat iletişime geçtiğini söyledi.

"Hepsinin (öğretmenlerin) konaklayacağı konteynerler oluşturuldu"

Deprem bölgesinde mevcutta olan ve yeni atanan öğretmenlerle barınma ihtiyaçlarının var olup olmadığı konusunda irtibata geçildiğini aktaran Bakan Tekin, "Bizim bu 11 ilde 11 bin civarında öğretmenin konaklayacağı mekanlara ihtiyacımız ortaya çıktı. Bizden böyle bir talepte bulundular, biz her birine "Kaç kişisiniz, birlikte mi kalacaksınız? Eşiniz, çocuğunuz, kimler var yanınızda?" sorularını sorarak İçişleri Bakanlığımız ve AFAD koordinesinde bunların hepsinin konaklayacağı konteynerler oluşturuldu. Dolayısıyla böylesine bir operasyonda bunu yürütmüş olduk" diye konuştu.

"Sınıf tekrarı, eğitim öğretim sürecini sağlıklı işlemesi için gerekli"

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle ilgili değişiklikleri de anlattı. Sınıf tekrarı konusunun öğretmenler tarafından da dile getirildiğini aktaran Tekin, "Sınıf tekrarı hem öğrencinin eğitim öğretim sürecini sağlıklı işlemesi hem de öğretmen arkadaşlarımızın kendi mesleklerini sağlıklı bir şekilde icra edebilmeleri açısından önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"Örgün eğitime devam edebilecek çocuklar açıköğretime gittiği an eğitim öğretim sistemi sekteye uğramış demektir"

Bakan Tekin, açık öğretime geçişlerle ilgili yapılan düzenlemelere ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun aslında bir sürü sebebi var. Biri, biraz bu merdiven altı kurslara yoğun bir şekilde yönelme olayı gördüğümüz için buna engel olmak istedik. İkincisi biz çocuklara, yani Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okulların müfredatı, okul öncesinden başlayıp 12. sınıfla tamamlanan ve birbiriyle ilişkili bir periyot. Dolayısıyla 9 yıl, 10 yıl devam eden çocuğun 11 ve 12'de bu sürecin dışına çıkmış olması bizim açımızdan bir risk. Bizim için asıl olan şey, çocuklarımızı örgün eğitim kapsamında değerlendirmek. Açık öğretim ya da açık lise dediğimiz şey aslında kurgusal olarak örgün eğitimin dışında kalmış bir şekilde ya da başka tür gerekçeleri de başta sağlık olmak üzere, örgün üretim alamayacak çocuklarımız için bir imkan olarak kurgulanmış. Yoksa normal okula gidebilecek, örgün eğitime devam edebilecek çocuklar gittiği an zaten eğitim öğretim sistemi sekteye uğramış demektir. Bu da bizim için önemli bir şey. Biz bize emanet edilen çocukları en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Tekin, deprem bölgelerinde yıkılan özel okullar ve burada çalışanlara ilişkin de öneriler silsilesi oluşturarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile paylaştıklarını söyledi.

"2024 bütçesi içinde toplam kamuya ne kadar personel istihdam edileceğine dair bir rakam ortaya çıkacak"

Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili sorulan soru üzerine Bakan Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli Eğitim Bakanı olarak aramıza yeni öğretmenlerin gelmesini arzu ediyorum, istiyorum. Bizim hesaplamalarımıza göre ihtiyaç duyduğumuz rakamları Hazine ve Maliye Bakanımızla, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığıyla paylaştık. Nihayetinde bütçeyi oluşturan mekanizmalar orada. Şimdi 2024 bütçesi oluşacak. Bize 2024 bütçesi içinde toplam kamuya ne kadar personel istihdam edileceğine dair bir rakam ortaya çıkacak. Ardından da bizimle şunu paylaşacaklar, denecek ki "Biz oluşturulan bu rakamın içerisinden sizinle şu kadar öğretmen istihdam etmeniz konusunda size yetki vereceğiz." diyecekler. Biz de onun üzerine hareket edeceğiz. Şimdi bir rakam söylemek mümkün değil ancak ben şunu söyleyeyim. Biz bu yıl öğretmen arkadaşlarımızın istihdamıyla ilgili süreçte mülakat sürecini düzgün bir mülakat prosesine dönüştürmek istediğimiz için biraz uzun zaman alacağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)