Bakan Tekin, ÖSYM Başkanı Ersoy’u kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'u kabul etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı sebebiyle kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'u kabul etti. 2023-2024 eğitim öğretim yılında birlikte yürütülecek çalışmalar ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) kapsamına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan kabulde Bakan Tekin, her yıl olduğu gibi bu yıl da 9'la 12. sınıf kazanımları ve ders kitaplarının Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca ÖSYM'ye gönderileceğini söyledi. ÖSYM soru bankasına soru yazım çalışmalarının ÖSYM uzmanları, akademisyenler ve Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılacağını belirten Bakan Tekin, soru hazırlığında Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programları ve ders kitaplarının rehber olarak alındığının altını çizdi.

YKS'ye hazırlık sürecinde öğrencilerin okula devamları ve derslere aktif katılımlarının önemine değinen ÖSYM Başkanı Ersoy ise, öğrencilerin ders kitaplarının birincil kaynak olduğu bilinciyle konu içeriklerine dikkat etmeleri, kitaplarda yer alan ölçme değerlendirme etkinliklerini yapmaları durumunda başarılı olacaklarını söyledi.

Okula devam konusunun öğretmenlerle buluşmalarında da sıklıkla gündeme geldiğini ifade eden Bakan Tekin, "Yönetmelik değişikliklerimizle de okula devamı önemsediğimizi, öğrencilerimizin açık lise başta olmak üzere örgün eğitim dışı kurumlara geçişinin uygun olmadığını söylüyoruz" dedi.

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Bakan Tekin, ÖSYM ile bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edileceğini ve yakın zamanda soru bankasına yeni soru üretme çalışmalarının yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)