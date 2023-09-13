Bakan Tekin’den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yayımladığı mesajla yeni eğitim ve öğretim yılında öğretmenlere başarılar diledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bakan Tekin’den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yayımladığı mesajla yeni eğitim ve öğretim yılında öğretmenlere başarılar diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlere başarılar diledi. Bakan Tekin, öğretmenliğin Türkiye'nin müreffeh yarınlarını inşa eden bir meslek olduğunu ifade ederek, "Kültür, görgü ve her yönüyle eğitilmiş çocuklarımızın büyüyüp kendi dünyalarını kurma serüvenlerinde kuşkusuz en çok sizler hatırlanacaksınız. Yarını bugünden inşa etmenin evrensel gerçekliğinde, nesilleri her bakımdan çağımızın şartlarına göre hazırlamak biz eğitimcilerin gayretleriyle vücut bulacaktır. Çocuklarımızın sadece zihinlerine değil, kalplerine de dokunan her öğretmen, yepyeni bir dünya kurup anılmaya değer hatıraların en kutsal ve en hüzünlü tarafında yer alacaktır" dedi.

"Maddi hiçbir karşılıkla münasebet tesis edilemeyecek çabalarınızın manevi şuurudur"

Bakan Tekin, Twitter'da (X) gerçekleştirilen "Öğretmenler Odası" sohbetlerinde öğretmenlerle konuşma imkanı bulduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerin ruhlarınızdan yüzlerinize sirayet etmiş emek yorgunluğunun, merhametin ve ulvi mutluluğun hepimiz adına o çok tanıdık öğretmen niteliklerinden ayrılmamasıydı. Adeta çocuklarımızı birer anne ve baba gibi sahiplenişiniz ve dahi konuşmak istediğiniz her mevzunun çocuklarımızla ilgili oluşu, sizlerle geçirdiğim her değerli vakit adına mütehassis olduğum ender anlardan sayılabilir. Türkiye'nin bugünlere gelebilmesi için geçmişten bugüne maarif ordumuzun üstlendiği vazife, bitmeyen şarkımızı, o size çok tanıdık gelen "bir öğretmen maaşıyla üç çocuk okutmuş" kahramanların diğer bir deyişle sizin bitmeyen şarkınızı seslendiriyor. Yıllardır kanaat ederek ve kutsal addederek yaptığımız öğretmenlik vazifesi, geleceğimizin inşasını herkesten çok size borçlu olduğumuzu bilmek adına ödenemeyecek emeklerinizin, maddi hiçbir karşılıkla münasebet tesis edilemeyecek çabalarınızın manevi şuurudur."

"Her çocuğumuzu bir Türkiye olarak gördüğünüzü iyi biliyorum"

Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve teknolojik olarak bağımsız olmasının bugünün dünyasında söz sahibi olmanın bir ön şartı olduğunu belirten Bakan Tekin, "Siz kıymetli mesai arkadaşlarımın bu mefkûre için birer yapı taşı olan her çocuğumuzu bir Türkiye olarak gördüğünüzü iyi biliyorum. İşte bu Türkiye, bilgiye ve hikmete verdiği değeri, Anadolu kültürünü tarihsel olarak büyük devletlere dönüştürürken tıpkı Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Edebâli gibi ismini sayamadığımız nice ulu bilgeleri öğreticinin faziletiyle değer ve kaynak edinip, kurucu medeniyet bilincini nesillere aktarmayı başarmıştır. Kadim tarihimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruculuğundaki Cumhuriyetimizin yüzüncü yılıyla birleştiren bu süreç, Türkiye Yüzyılı'nda da söz konusu hususiyetleri inşa ederken bilgiyi, ahlâk ve değer dünyamızı siz öğretmenlerimiz sayesinde yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza aktararak daha sağlam temellere oturtacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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