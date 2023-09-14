Bakan Tunç: “Adaletin aksamaması için çalışıyoruz”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'te katıldığı Yargı Teşkilatı toplantısında, deprem bölgesinde adaletin aksamaması için çalıştıklarını ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi ziyaret ve toplantı için Gaziantep'e geldi. Bakan Tunç, bir otelde düzenlenen Yargı Teşkilatı toplantısına katıldı. Bakan Tunç, deprem bölgesinde adaletin aksamaması için çalıştıklarını ifade ederken deprem bölgesindeki sorumluların yargı süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

Bakan Tunç, "Gaziantep bölgemizin lideridir. Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Bugünkü toplantımızın amacı özellikle 6 Şubat sonrasında yargı süreçlerinin uygulamadan kaynaklanan problemlerdir. Buradaki kamu yöneticilerimizle özellikle adalet hizmetlerinin aksamaması noktasında süreçleri hızlandırarak yeniden inşa süreçlerinin daha verimli sağlamak adına strateji başkanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla birlikte istişare ederek bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıdan çıkacak olan sonuçlar bizim bakanlığımıza ışık tutacaktır. Bizim Ankara'dan her şeyi görmemiz mümkün olmuyor. Deprem sonrasında devletimizin tüm kurumları seferber oldu. 50 binden fazla canımızı kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"Adaletin aksamaması için çalışıyoruz"

Adaletin aksamaması için çalıştıklarını ifade eden Bakan Tunç, "Kabine toplantılarımızın ilk gündem maddesi deprem bölgesi oluyor. Biz 6 Şubat sabahından itibaren tüm bakanlıklarımızda olduğu gibi adalet bakanlığımızda da 7/24 çalışan bir kriz merkezi oluşturmuştuk. Bu kriz merkezimiz özellikle hızlı bir şekilde çalışmaya başlamıştı. Bakanlık olarak bizim ilk yapacağımız iş delil tespitleriydi. Delillerin karartılmasını önlemek ve özellikle cezai soruşturmaların hızlı bir şekilde başlaması sağlandı. Sorumluların bağımsız yargı tarafından gerekli kararların verilmesini sağlamak düşüncesiyle bölgeye çok sayıda bilirkişi Hakim, Savcı görevlendirilerek. Öncelikle delillerin toplanması 984 bilirkişi bölgede görevlendirildi. 538 adli tıp personelini o dönemde ihtiyaç oldu ve bölgede çalışmaların aksamadan devam etmesini sağlamaya çalıştılar. O süreç içerisinde tutuklamalar gerçekleşti. Adli kontrol kararları verildi. Burada süreçler devam ediyor. Dosyalardaki değerlendirmeleri elbette bağımsız yargımız savcılığımız hakimlerimiz bilirkişi raporları doğrultusunda kusur durumuna göre elbette ki en doğru kararları vereceklerdir" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"Hasar alan binalarımızı onararak yeni adliye binaları kazandıracağız"

Bakan Tunç, "Bizim de adliye binalarımız ağır hasar görmüştü. 15 adliye binamızın ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Orta ve az hasarlı olan 49 binamızın onarımını gerçekleştirdik. Bölgede 9 yeni adliye binasının yapımının ihale süreçlerinin başladığını Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Bunların hızlı bir şekilde ihalelerini gerçekleştirerek bölgenin adalet hizmet binalarının ve diğer adliye lojman konutlarının inşa süreçlerini takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'e yapılacak yatırımlar

Gaziantep için yatırım müjdeleri veren Bakan Tunç, "Gaziantep'e 15 bin 754 metrekare büyüklüğünde Gaziantep Adli Tıp Bölge Başkanlığı ekim ayında ihalesini gerçekleştireceğiz. Bölgeye hizmet edecek. Gaziantep'e bir Personel Eğitim Merkezi yapılmasını takip ediyoruz. Nizip'e yakışır bir Adalet Sarayı kazandıracağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)