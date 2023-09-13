Bakan Tunç, Buldan’ın tarihi dokusunu inceledi

Denizli'ye davet üzerine gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Buldan ilçesine yönelik gerçekleştirdiği ziyarette Sülaymanlı Yayla Gölü ve ilçesinin tarihi sokakları gezdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bakan Tunç, Buldan’ın tarihi dokusunu inceledi

Denizli'ye davet üzerine gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Buldan ilçesine yönelik gerçekleştirdiği ziyarette Sülaymanlı Yayla Gölü ve ilçesinin tarihi sokakları gezdi.

Denizli'de davet edildiği düğün törenine katılmak üzere gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, il genelinde bulunan ilçelere yönelik ziyaret gerçekleştirdi. İlk durağı olan Buldan'a ayak basan Bakan Tunç'a AK Parti Denizli milletvekilleri, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ilçenin el dokuması ürünlerinin sergilendiği ve satışının yapıldığı 14 Mayıs Caddesindeki esnaf ile buluşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, el tezgâhlarında dokuma yaparak binlerce yıllık kültürü yaşatan ustalarla sohbet etti. Sokaklarda oynayan çocuklarla da yakından ilgilenip, çeşitli hediyeler verdi.

İlçe merkezindeki buluşmalarının ardından Bakan Tunç, daha sonrasında Süleymanlı Yayla Gölü'nü de gezerek ziyaretini tamamladı. Buldan'ı üreten şehir olarak tanımlayan Bakan Tunç, doğası, kültürü ve tarihi ile bütünleşen Buldan'ın kendisine hayran bıraktığını da belirtti ve kendisine gösterilen ilgiden dolayı da tüm Buldanlılara teşekkür etti.

Bakan Tunç, Buldan’ın tarihi dokusunu inceledi

Bakan Tunç, Buldan’ın tarihi dokusunu inceledi

Bakan Tunç, Buldan’ın tarihi dokusunu inceledi

Bakan Tunç, Buldan’ın tarihi dokusunu inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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