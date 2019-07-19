Bakan Turan’dan AK Parti’ye ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Turan, "Malatya'da geçmiş dönemlerde bakanlığımız adına önemli işler yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerek bürokratlığım zamanında gerekse bakanlığım süresince ülkemizin her köşesine,hizmet siyasetinin temellerini ortaya çıkarmak için gayretle çalışan ekibiz bu ekibin başında liderimiz,Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Ülkesi için gecesini gündüzüne katan ülkemizi iktidar olduğumuz günden bugüne yaptığı hizmetlerle milletine verdiği sözlerle hizmet siyasetini sürdürüyor. Milletimizin takdiriyle bu hizmetleri yerine getirmek mümkün oldu insanımız liderine güveniyorsa ve sadece seçim zamanı gidip sandıkta görevini yapıyorsa bu önemlidir ama ondan da önemlisi 15 Temmuz'da bir cümle ile meydanlara çıkın bu bizi yıkmaya yönelik harekettir dediğinde bütün şehirlerin meydanları dolduysa bu liderlik farklı bir liderliktir. Milletine devletine sahip çıkan milletimiz liderimizin liderlik vasfını bir adım daha öne çıkarmıştır. Ben tüm milletimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA