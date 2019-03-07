Bakan Turhan: 2020'de 5G'yi ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız (3)

KANDİL SİMİDİ DAĞITTI, GENÇLERİ SİGARA İÇMEMELERİ KONUSUNDA UYARDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Düzce Cedidiye Camii'nde düzenlenen Regaip Kandili programına katıldı. Cami çıkışında vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlayan Turhan, gittiği bir masada sigara içen gençleri görünce önce sigara içmemeleri konusunda uyardı, ardından masalarında bulunan sigara paketini alarak cebine koydu. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Turhan, kandil simidi dağıttı.

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DHA