Bakan Turhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında deneme sürüşüne katıldı

KIRIKKALE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı 90-104 kilometreleri arasında enerjili deneme sürüşü gerçekleştirdi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine gelen Bakan Turhan, istasyonda bulunan yüksek hızlı trene bindi ve bir süre aracı kullandı. Turhan'ın yer aldığı yüksek hızlı tren, 14 kilometrelik test sürüşünün ardından istasyona geri göndü.

Turhan'a, bakanlık yetkilileri, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ile diğer ilgiler eşlik etti.

Kaynak: AA