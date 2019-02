Bakan Turhan Bayburt’ta temaslarda bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bayburt Belediyesi ve Bayburt Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Turhan ilk olarak Vali Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Turhan'a Vali Pehlivan çeşitli hediyeler sundu.

Ardından Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret eden Turhan, burada yaptığı açıklamada, AK belediyeciliğin, gönül belediyeciliğinin kendilerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan miras kaldığını ifade etti.

Şehircilik anlamında Türkiye genelinde bir devrim, değişim, dönüşüm yaşandığına işaret eden Turhan şunları kaydetti:

"Aktif olarak bir siyasi hareketi başlattıktan sonra da diğer devlet ve kamu hizmetlerinde de aynı aşkla, şevkle, gayretle bunları tüm toplum kesimlerine, sadece AK Parti belediyesi olan yerlerde değil, ülkemizin her köşesine vadettiği hizmeti zamanında, süresi içerisinde ulaştırdı. Yapamayacaklarını da söylemedi çünkü biz yapamayacağımız işin sözünü vermeyiz. Şehirlerimiz büyüdü, gelişti. İnsanlarımızın şehir yaşantısından beklentileri de bu manada tabii ki günün, çağın ihtiyaçlarına göre değişmiştir. Bu hizmetler insanlarımıza her alanda, her yerde ulaşmıştır. Altyapı çalışmaları, su, iletişim, enerji, haberleşme, doğalgaz tüm bu çalışmalar çok şükür ülkemizin her köşesine ulaşmıştır, insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılaşacak duruma gelmiştir. Bunlarla kalmayacağız, tabii ki ihtiyaçlar değişiyor, artıyor, gelişiyor, yaşam kalitesi, yaşam standardı devamlı yükseliyor. İnsanlarımızın ekonomik gelir seviyesi yükseldikçe tabi ki bunu hayatlarına yansıtıyorlar."

Sadece teknik altyapı anlamında değil, eğitim, kültür, sağlık alanlarında da birçok hizmetlerin yapıldığını anlatan Turhan, şöyle devam etti:

"Şehirlerimizi düzenledik, geliştirdik, güzelleştirdik. Bu, her şehrin kendi bulunduğu coğrafi şartlar içerisinde yapılmaya devam edilecek. Merkezi hükümet olarak büyük projeleri, büyük altyapı, ulaştırma projelerini, eğitim, sağlık, kültür, turizm yatırımlarını, sanayiye teşvik amacıyla yapılan destekleri hakeza tarıma yapılan destekleri vatandaşımıza sunuyoruz. Bundan sonra da bu hizmetler artarak devam edecek."

Karaçam projesine ilişkin bilgiler de veren Bakan Turhan, şunları söyledi:

"Belki de Zigana'dan sonra Bayburt için en uzun tünel. Artık bu tür projeleri yapmak ülkemiz için zor değil. Teknik ve ekonomik manada bu projeleri yapıp hizmete açabiliyoruz, yeter ki insanımızın ayağı taşa değmesin, birlik ve beraberlik, huzur içerisinde bu ülkede yaşayalım. Bizim birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlerin oyunlarına gelmeyelim. Bizim hep birlikte, hep beraber sağlamak istediğimiz sosyal ortam bunu gerektiriyor. Birbirimize karşı saygı, sevgi, sadakat, samimiyet biraz da sebat ve sabırla davrandığımız zaman aşamayacağımız hiçbir sorun, sıkıntı yok evelallah. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bu ülke, bu coğrafya da evelallah lider ülke olacaktır."

Bakan Turhan, programı kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde ziyaret ettiği esnafa gül dağıttı.

Kaynak: İHA