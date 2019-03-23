Bakan Turhan: Bu seçim okyanus ötesindekilere tsunami etkisi yapacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 31 Mart yerel seçimlerinde dış güçlere en büyük dersin verileceği belirterek, "Bu seçim okyanus ötesindekilere tsunami etkisi yapacak bir seçimdir" dedi.

Trabzon'un Tonya ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakan Turhan, 31 Mart yerel seçimleri için destek isteyerek, "Önümüzde bir seçim var. İnsanlar hizmetleri kendilerine ulaştıracak kadroları seçecektir. Sandık milletin önüne konulacak. Millet kendine hizmet edenleri seçecektir. Hizmet amacıyla yola çıkıp, milletin inanıp iktidara getirdiği hizmet iktidarıyla insanların yüzleri gülmektedir. Cumhurbaşkanımız bana "Selamımı söyle, onlar bizi mahcup etmeyecektir" dedi. Bu hizmetler sizlerin hakkınız. Daha önce gelmesi lazımdı. Öncelik sırasına koyduk. Yatırım imkânlarını her yerde olduğu gibi Tonya'da da hizmete sunduk" diye konuştu.

'KONYA OVASI'NDA YOL YAPMAK KOLAY'

Konya Ovası'nda yol yapmanın kolay olduğunu anlatan Bakan Turhan, "Burada 150 kilometre bölünmüş yol yapmaya kalksak Amerika'nın bütçesi yetmez ama yapılacak mı? Yapılacak. Belirli plan program dâhilinde yapacağız. Bu bölgenin insanı hak ediyor. Daha önce neden yapılmıyordu? Ülkenin parası ülkenin borçlarına gidiyordu. Ne zaman sahneye milletin adamı çıktı, yönetimi eline aldı, IMF'nin borçlarını ödedi, batık bankaların borçlarını ödedi, bunları yaparken hizmeti aksatmadı; artık yatırımlar kendi kendini yapıyor. Neden? Oluşan güven ortamından kaynaklanıyor. Bütün bunları "Durmak yok yola devam" anlayışı ile yapıyoruz. Türkiye büyüyecek, güçlenecek. İnsanımız hak ettiği hayata kavuşacak. Bu hizmetler siz isterseniz yapılacak. Nasıl olacak? Size bu hizmetleri getirecekleri seçerek. 17 yılda 15 seçim yaptık, hepsini kazandık. Milletimiz hizmet edeni seçti" dedi.

'OKYANUS ÖTESİNDE TSUNAMİ ETKİSİ YAPACAK'

Yerel seçimlerde dış güçlere en büyük dersin verileceği söyleyen Bakan Mehmet Cahit Turhan, "Milli birlik ve beraberlik içerisinde, Türkiye'nin izni olmadan racon kesilemeyeceğinin gösterileceği bir seçimdir. Bu seçim okyanus ötesindekilere tsunami etkisi yapacak bir seçimdir. Bu millet "bidon kafalı', "göbeğini kaşıyanlar'ı çöplüğe atmıştır. Bu millet bayrağı indirmeyecek, ezan okunurken ıslık çalanlara fırsat vermeyecek. Bu ülke 15 Temmuz'da bu ülkeyi peşkeş çekmeye çalışanlara gereken cevabı vermiştir. Bu millet kendi kararını kendi verecek. Allah bizi bu memlekette bağımsızlığımızı, istikbalimizi tehdit edecek kişilere karşı mahcup eylemesin" ifadelerini kullandı.

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DHA