Bakan Turhan : "Hedef 450 milyon yolcu kapasitesine ulaşmak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nda 202 gün gibi rekor kısa sürede yapımı tamamlanan Türk Hava Yolları'nın teknik hizmet binalarının açılışında yaptığı konuşmada "Bu havalimanını 42 ay gibi kısa bir sürede bitirdik. İstanbul Havalimanı bu gücün küresel ölçekte perçinlenmesinin göstergesidir. Hedefimiz 450 milyon yolcu kapasitesine ulaşmak" dedi.

Türk Hava Yolları, Mart ayında gerçekleşecek büyük taşınma öncesi, İstanbul Havalimanı'nda 42 bin 399 metrekare oturum alanı üzerinde, toplam 50 bin 379 metrekare kapalı alana sahip, 5 operasyonel tesisin açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla gerçekleştirdi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İGA CEO'su Kadri Samsunlu, Kalyon Grup yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak ve sayıda davetli katıldı. Düzenlenen törenle operasyonel olarak ihtiyaç duyulan Hat Bakım Hangarı, Hızlı Kargo Sevk Üssü, Uçak İçi Ürünler Deposu ve ULD Tamir & Bakım ve Akü Şarj Tesislerinden oluşan toplam 5 tesisin açılışı yapıldı.

"Türk Sivil Havacılığı son 16 yıllık dönemde küresel ölçekte bir güç haline geldi"

Açılış töreninde yaptığı konuşmada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na taşınma işleminin Mart ayında tamamlanacağını belirtti. Türk sivil havacılık sektörünün son yıllarda dünya çapında büyük atılım gerçekleştirdiğine dikkat çeken Turhan, "Türk Sivil Havacılığı son 16 yıllık dönemde yaptığımız, uygulama, düzenleme ve icraatlar sonucunda küresel ölçekte bir güç haline geldi. Bu havalimanını 42 ay gibi kısa bir sürede bitirdik. İstanbul Havalimanı bu gücün küresel ölçekte perçinlenmesinin göstergesidir. Bu tesisleri de 202 gün gibi kısa bir sürede bu devasa teknik atölyeleri imalatını yapıp kısa süre içerisinde hizmete sunacaklar" şeklinde konuştu.

"THY dünyayı kanatları altına alma uçuşlarına İstanbul Havalimanı merkezli devam edecek"

Türk Hava Yolları'nın dünyaya açılan başarı hikayesine de değinen Bakan Turhan, "Havacılık ulaşımında dünyanın en çok tercih edilen markası olan Türk Hava Yolları, sivil havacılıktaki 16 yıllık değişim, dönüşüm ve başarı hikayesinin de en anlamlı meyvesidir. Bugün THY'yi yuvasına yani en çok yakıştığı alana İstanbul Havalimanı'na bu dinamikler ışığında taşıyoruz. THY tüm dünyayı kanatları altına alma uçuşlarına İstanbul Havalimanı merkezli devam edecek" dedi.

Hedef 450 milyon yolcu kapasitesine ulaşmak

Ulaştırma ve altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türk sivil havacılığının gelecek hedeflerine ilişkin bilgileri de paylaşan Havacılık alanında dünyadaki büyüme ortalamasının üç katına yakın büyüme kaydettik. 34 milyon olan yolcu sayımız 210 milyonu aştı. Bu konudaki hedefimiz, kapasitemizi 450 milyona çıkarmak" şeklinde konuştu.

İlker Aycı'dan rekor kısa süre vurgusu

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ise "Bir gurur gününde daha birlikteyiz. Unutulmasın ki dünyadaki havacılığın kalbinin atacağı merkez olmak üzere inşa edilmiş tesisten söz ediyoruz. 42 aylık rekor kısa sürede tamamlanan dünyanın en büyük havalimanının elbette etrafındaki hizmet binalarının da rekor kısa sürede yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğindeki yeni Türkiye'nin ayak sesleriydi bu. "Biz sadece havalimanı inşa etmiyoruz, bir zafer anıtı inşa ediyoruz" demişti. İşte o zafer anıtının ayak sesleri bugün bütün dünyadan duyulmaya başlandı. 202 gün gibi rekor kısa bir sürede de bu tesisler yapıldı" diye konuştu.

Çift yönlü kullanılabilen Türkiye'nin ilk hangarı

Açılışı gerçekleştirilen tesisler hakkında da bilgi veren İlker Aycı, "Üzerinde güneş batmayacak bir havalimanımız oluyor. Dünyanın dört bir yanına buradan uçacağız. Bu bina ofisleriyle birlikte baktığınızda 23 bin metrekare. Sadece hangar alanı olarak bakarsanız 18 bin metrekare. Her iki taraftan da uçak giriş-çıkışına uygun olarak inşa edilen Türkiye'deki yegane hangardır. Bu açıdan bakıldığında Atatürk Havalimanı'ndaki hangarlarımızdan bile daha büyük bir hangarı açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise yapımı tamamlanan tesisler ana terminale hayat verdiğine dikkat çekerek, açılışı yapılan alanların 202 gün gibi rekor kısa bir sürede tamamlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla yapımı tamamlanan tesislerin açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: İHA