Bakan Turhan: Hızlı tren önümüzdeki hafta Halkalı'ya kadar hizmet verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Hızlı tren; ülkemize, insanlarımıza, bu coğrafyada hizmet veriyor. Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul, inşallah önümüzdeki haftadan sonra da Marmaray'daki boğaz geçişiyle Halkalı'ya kadar hizmet verecek." dedi.

Turhan, bugün kara yolu ulaşımında önemli bir sıkıntının kalmadığını, tali yollar, trafiği az olan yollarda ve yüksek maliyetli yollarda da çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Türkiye'nin ana arterlerini tamamladık. Yüksek standartlı yollar yaptık. AB'den geliyorlar, yollarımıza imreniyorlar." ifadesini kullandı.

Bakan Turhan, il yolları ve ilçe yollarının da ilerleyen dönemde tamamlanarak daha yüksek standartlı hale geleceğini vurgulayarak, "Teker dönsün anlayışı yetmez. Teker asfaltta, beton asfaltta, tünelde, viyadükte dönecek, yüksek standartlı yolda dönecek. Çünkü yolların standardının yükselmesi insanlarımızın yoldaki yorgunluğunu azaltır, akaryakıt tüketimini azaltır, ulaşımdaki zamanını kısaltır. Bunlar önemlidir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin hızlı treni milletiyle tanıştıran altıncı ülke olduğunu aktaran Turhan, şöyle devam etti:

"Hızlı tren; ülkemize, insanlarımıza, bu coğrafyada hizmet veriyor. Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul, inşallah önümüzdeki haftadan sonra da Marmaray'daki boğaz geçişiyle Halkalı'ya kadar hizmet verecek. Hava yolunu da halkın yolu haline getirdik. Artık ülkede uçağa binmek isteyip de binemeyen kimse yok."