Bakan Turhan: "Sinyalizasyon ay sonu tamamlanıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda meydana gelen YHT kazasına ilişkin, "Ankara Sincan arasında sinyalizasyon çalışmalarımız Şubat ayı sonunda tamamlanıyor. Sinyalizasyon çalışması nedeniyle hat kapalı. Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Geleneksel Ulaştırma Muhabirleri Toplantısı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Turhan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli projesinin, projelendirme faaliyetlerinin tamamladığı bilgisini verdi.

İstanbul Havalimanı'nın taşınma sürecinin ne aşamada olduğu sorulan Turhan, taşınma işinin devam ettiğini belirterek, "Uçuşların sayısı artıyor. Hizmet verecek olan operatörlerin taşınma işlemleri sürüyor, Mart ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" karşılığını verdi. Turhan, Kanal İstanbul projesi ihale tarihine ilişkinse, "ÇED raporu bekleniyor, ihaleye çıkacağız. Gerek yurt içi gerek yurt dışı yatırımcılardan çok fazla ilgi var, umarım bu ihaleye çıktığımızda da devam eder" mesajını verdi.

İstanbul'la ilgili Avrasya Tüneli zammına dair de konuşan Turhan, "Yılda iki defa ücret belirleniyor. Kur değişikliği nedeniyle firmalarımız bize müracaat etti. Biz de Hazine'deki arkadaşlarımızla inceliyoruz. Görevli şirketler yüksek faiz ödemekle karşı karşıya. Bunun üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Hızla gelişen teknolojiyle beraber ülkelerin siber saldırı altında kalmasına ilişkin değerlendirme yapan Turhan, kaynağının izlenmesinin oldukça kolay, dolayısıyla yanıltıcı olduğundan bahsederek, ekiplerimiz 24 saat çalıştığını ve bu siber saldırıların engellendiğini kaydetti.

"Sinyalizasyon çalışması ay sonu bitiyor"

Ankara Marşandiz İstasyonu'nda meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında 9 kişi hayatını kaybetmiş, 80'den fazla kişi yaralanmıştı. Konuya ilişkin son bilgileri aktaran Turhan, "Ankara-Sincan arasında sinyalizasyon çalışmalarımız Şubat ayı sonunda tamamlanıyor. Ankara-Kayaş arasında ise Mart sonunda tamamlanacak. Sinyalizasyon çalışması nedeniyle hat kapalı. Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir. Hem bakanlığımızın hem de Demiryolları'nın yürüttüğü soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kanal İstanbul Projesi

Bakanlık yatırımlarını değerlendiren Turhan, "Yatırımlarımızda daralma düşünmüyoruz. Kaynaklarımızı bir an önce hizmete dönüştürme niyetindeyiz" dedi.

Kanal İstanbul Projesi ihale tarihi sorulan Turhan, "ÇED raporu bekleniyor, ihaleye çıkacağız. Gerek yurt içi gerek yurt dışı yatırımcılardan çok fazla ilgi var, umarım bu ihaleye çıktığımızda da devam eder" dedi.

Kaynak: İHA