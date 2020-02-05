Bakan Turhan uçak kazasının nedenini açıkladı

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Uçağın pistten çıkma sebebi merak ediliyor. Uçağın düşme sebebini Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan açıkladı.

"UÇAK SERT İNİŞ SONUCU ARAZİYE SÜRÜKLENDİ"

Kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turhan, şunları kaydetti:

"Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok. Yaralıların şu anda bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı. Bazılarını da acil servis birimlerimiz ve ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyorlar yolcuları. Yaralıların tahliyesi devam ediyor. 177 yolcu bunun 2'si çocuk. 6 da mürettebat vardı uçakta. Aldığımız bilgilere göre sert iniş sonucu pist başından çıkarak araziye sürüklendi. Uçakta kırım oluştu. Yolcuların önemli bir kısmı kendi imkanlarıyla uçağı terk etti. İçeride olanlar da ekiplerimiz tarafından tahliye dilmeye çalışılıyor."

Ayrıntılar geliyor...

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