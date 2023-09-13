Bakan Uraloğlu: “Zengezur Bağlantısı üzerinden yeni fırsatlar ortaya çıktı”

Ulaştırma ve Altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bakan Uraloğlu: “Zengezur Bağlantısı üzerinden yeni fırsatlar ortaya çıktı”

Ulaştırma ve Altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katıldı. 2 gün sürecek olan forumun ilk gününde konuşan Bakan Uraloğlu, "Zengezur Bağlantısı üzerinden yeni fırsatlar ortaya çıktı" dedi.

İstanbul'da 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Türk Devletleri Teşkilatı çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'nun ilk oturumu başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev gerçekleştirdi. Etkinliğe, demir yolu idarelerindeki başkanlar, ulaştırma ve lojistik şirketlerinin temsilcileri, ticari kuruluşları ve bölgedeki paydaşları katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Güzel haber olan Zengezur Bağlantısı üzerinden yeni fırsatlar ortaya çıktı ve bu bağlantı Kafkasya'daki normalleşme için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Panel katılımcılarım konuşmaları ile devam etti.

"Zengezur Bağlantısı üzerinden yeni fırsatlar ortaya çıktı"

Azerbaycan ile Türkiye arasında doğrudan bir demiryolu ve karayolu ulaşımından bahseden Bakan Uraloğlu, "Bölgemiz için bir diğer güzel haber olan Zengezur Bağlantısı üzerinden yeni fırsatlar ortaya çıktı ve bu bağlantı Kafkasya'daki normalleşme için hayati önem taşıyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve karayolu ulaşımı sağlayacak bu bağlantının hayata geçmesinin tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak önemli bir adım olacağına inanıyorum. Tüm bölge ülkelerinin istifade edeceği bu hattın bağlantılarıyla birlikte bir an önce bitirilmesi için Azerbaycan ile çok yakın çalışıyoruz" şeklinde konuştu

"Dayanışma iradesiyle ortak gücümüzü açığa çıkartmalıyız"

Türk Devletleri ekonomik hacimlerinden bahseden Uraloğlu, "Biz, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri olarak 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusumuz ve 1 Trilyon Doları aşan ekonomik büyüklüğümüzle, küresel bir güç olma potansiyeline sahip bir topluluğuz. Bu büyük potansiyelin hayata geçirilmesi için işbirliği ve dayanışma iradesiyle ortak gücümüzü açığa çıkartmalıyız. Taşımacılığın ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve taşıma maliyetlerini azaltmak için Teşkilat bünyesinde ortak menfaatimize olacak bütüncül bir yaklaşım benimsemeli ve hayata geçirmeliyiz" sözlerini kullandı.

"Hazar geçişinin etkin, verimli ve ekonomik hale getirilmesine de yoğunlaştık"

Uraloğlu, "Çin-Türkiye arasında Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden, orta vadede yıllık 200'ün üzerinde düzenli blok konteyner treni işletilmesini hedefliyoruz. Diğer taraftan, bölge ülkeleri ile, Orta Koridorun bir diğer önemli bileşeni olan Hazar geçişinin etkin, verimli ve ekonomik hale getirilmesine de yoğunlaştık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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