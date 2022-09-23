Bakan Vahit Kirişci duyurdu! 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 liralık ödemeler hesaplarda yatırıldı!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilerin kalkınmalarına yönelik yapılacak olan tarımsal destek ödemelerinin bugün itibariyle hesaplara aktarıldığını bildirdi.
Vahit Kirişci Twitter hesabındna yaptığı açıkamada "1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.
Yapılacak olan destek ödemeleri Çiğ süt desteği 1 milyar 127 milyon 164 bin 774
TMO alım prim desteği 441 milyon 941 bin 204
Kırsal kalkınma yatırımları desteği 89 milyon 524 bin 196
Et piyasası düzenleme desteği 17 milyon 280 bin
Uzman eller proje desteği ise 5 milyon 129 bin 822 şeklinde olacak.
Çiğ süt desteği ödemesi 2 dilim galinde ve TV kimlik numarasının son rakamına göre yapılacak.
1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) September 23, 2022
Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/93rNRez80t