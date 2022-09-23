Bakan Vahit Kirişci duyurdu! 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 liralık ödemeler hesaplarda yatırıldı!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilerin kalkınmalarına yönelik yapılacak olan tarımsal destek ödemelerinin bugün itibariyle hesaplara aktarıldığını bildirdi.

Vahit Kirişci Twitter hesabındna yaptığı açıkamada "1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.

Yapılacak olan destek ödemeleri Çiğ süt desteği 1 milyar 127 milyon 164 bin 774

TMO alım prim desteği 441 milyon 941 bin 204

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Kırsal kalkınma yatırımları desteği 89 milyon 524 bin 196

Et piyasası düzenleme desteği 17 milyon 280 bin

Uzman eller proje desteği ise 5 milyon 129 bin 822 şeklinde olacak.

Çiğ süt desteği ödemesi 2 dilim galinde ve TV kimlik numarasının son rakamına göre yapılacak.