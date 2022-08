Bakan Vahit Kirişçi duyurdu! Bin 300 Tarım Kredi Kooperatifi'ne yeni reyon!

Mersin'in Erdemli ilçesine gelerek bazı temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Tarım ve Kredi Kooperatifleri ile ilgili bir sevindirici haberi daha halk ile paylaştı. Hem üretici hem de tüketici lehine adımların atılacağı bilgisini veren Bakan Vahit Kirişçi, kasap reyonu için de çalışmalara başlandığı müjdesini verdi.

ÜRETİCİLERE DESTEĞE DEVAM EDİLECEK

Mersin'in Erdemli ilçesinde Sarıpınar Yaylası'na ziyarette bulunan Bakan Kirişçi daha önceden de uygulanan arpa desteğinin tekrar edilerek destekleneceği haberini vererek "Bu arpa desteği konusunda bir de regülasyon var bizde, un regülasyonu. Yani un sanayicisine tüketici ucuz ekmek yesin diye buğdayı bugün için 7 bin 450 liradan aldığımız buğdayı 4 bin 500 liradan veriyoruz. Neredeyse 3 bin lirasını biz regülasyon çerçevesinde bunu kamu kendi üzerine alıyor. Aynısının benzerini İnşallah yemle ilgili de, yem sanayi üzerinden bu üretim maliyetlerinin ana unsuru olan bu yem sektöründe bu tür girdileri sübvanse ederek, regüle ederek oralardan da siz değerli üreticilere destek vereceğiz." şeklinde konuştu.

BİN 300 MARKETE KASAP REYONU GELİYOR

Şu anda Türkiye'de olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan miktarı hakkında bilgilendirmeler yaparak hayvan varlıklarının adım adım takip edildiği haberini veren Bakan Kirişçi, et tüketimine teşvik amacı ile indirime gittiklerini yapılan bu indirimler ile Et ve Süt Kurumları'nda kuyruklar olduğunu belirterek tarım kredi, "bin 300 tane tarım kerdi market var. Bu bun 300 tane tarım kredi marketlerde inşallah bunlarda da özellikle kasap reyonunun et süt kurumu tabelasıyla donatacağız. Kardeş kuruluş kardeş organizasyon olarak tarım kredi marketlerde de bu etlerin satışını sağlayacağız. Böylelikle hem et süt kurumunu, hem de üreticimizi, hem tüketicimizi herkesin lehine bir adım atmış olacağız." şeklinde müjde verdi.

