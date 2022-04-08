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Bakan Vahit Kirişçi müjdeyi verdi! Cepler bir nebze rahatlayacak: Et ve Süt Kurumu market fiyatının altında ucuz et satmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat kapsamında Et ve Süt Kurumu'nun market fiyatlarının yüzde 15-20 altında ucuz et satışı yapacağını açıkladı.

Bakan Vahit Kirişçi müjdeyi verdi! Cepler bir nebze rahatlayacak: Et ve Süt Kurumu market fiyatının altında ucuz et satmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TRT Haber canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan  Vahit Kirişçi, et fiyatları, ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan artışlar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumu'na gideceğini ifade ettiği paylaşım için konuştu.

Bakan Kirişçi, ayçiçek yağındaki fiyat artışının ve yaşananların spekülatif olduğunu ifade ederek,  tarımsal girdilerde fiyat artışları olduğunu söyledi.

Türkiye'de bulunmayan bir ürün olmadığını, fiyatların yüksekliği ile ürünün bulunurluğu ve ürüne erişim arasında bir kopma söz konusu olmadığını dile getiren Bakan Kirişci, beside ve kesim yapılacak hayvan stoklarında bir problem olmadığının altını çizdi.

Bakan Vahit Kirişçi müjdeyi verdi! Cepler bir nebze rahatlayacak: Et ve Süt Kurumu market fiyatının altında ucuz et satmaya başladı

UCUZ ET MÜJDESİ

Kirişci, Türkiye'nin  büyükbaş ve küçükbaş konusunda hiçbir problemi olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda Et ve Süt Kurumu'nun piyasanın altındaki fiyata et satışı yapacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye mevcut market ortalamalarının yüzde 15-20 altında önce Et ve Süt Kurumu (ESK) 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde ucuz et satışı bugün itibarıyla başlamış durumda. Bu, ramazanda ayı boyunca devam edecek. Ramazan ayında vatandaşlarımız ete olan ilgilerini ötelemesinler."

Bakan Vahit Kirişçi müjdeyi verdi! Cepler bir nebze rahatlayacak: Et ve Süt Kurumu market fiyatının altında ucuz et satmaya başladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Twitter'dan yaptığı paylaşımın sorulması üzerine Kirişci, Türkiye'de herkesi doyuran bir tarım sektörü olduğunu belirtti.

"MİLLETİMİZ 20 YILLIK İKTİDARIMIZ DÖNEMİNDE BİR KITLIKLA VE YOKLUKLA KARŞILAŞMADI"

Ülkede güçlü bir gıda sektörü olduğuna işaret eden Kirişci, "Memleketimiz ve milletimiz 20 yıllık iktidarımız döneminde bir kıtlıkla ve yoklukla karşılaşmadı." dedi.

Bakan Vahit Kirişçi müjdeyi verdi! Cepler bir nebze rahatlayacak: Et ve Süt Kurumu market fiyatının altında ucuz et satmaya başladı

"GIDA SİYASETE MALZEME EDİLEBİLECEK BİR KONU DEĞİL"

Kirişci, şunları söyledi:

"85 milyon, 5 milyon mülteci, 90 milyon. 50 milyonun üzerinde turist. Şimdi burada çocukların aç yatağa girdiğini bu açlıklarıyla ilgili, bunları konuşmak üzere ilgili kurumlara gelip ziyarette bulunmak istediklerini söylüyor olmalarını toplumun takdirine bırakıyorum. Bu alışkanlık haline geldi. Onlara eklenti yapılmaya çalışılıyor. Gıda siyasete malzeme edilebilecek bir konu değil. Bu tarz da tarz değil. Burada niyetin bu olmadığını yani iddia ettikleri olmadığını net olarak söylüyorum. Bu konuları demokratik ülkede bir muhalefetin genel başkanının böyle tweet atmasını doğru ve şık bulmuyorum. Bu ülkeye hizmet eden bir durum değil. Bizim açta açıkta kimsemiz yok, herkesin karnı tok, bu ülkenin üreticileri de nüfusun tamamını doyurmak için gece gündüz çalışıyor."

ET VE SÜT KURUMU FİYATLARI

Et ve Süt Kurumu söz konusu fiyatları indirerek satış yapacak. 

MAĞAZA SATIŞ FİYATLARI
ÜRÜN ADI 

FİYATI KDV DAHİL (TL/KG)

KIRMIZI ET 
SIĞIR KIYMA 83,00
SIĞIR KUŞBAŞI 92,00
SIĞIR BİFTEK-ROSTO 117,50
SIĞIR KONTRFİLE145,00
SIĞIR PİRZOLA 152,00
SIĞIR BONFİLE  228,00
BEYAZ ET
GÖVDE TAVUK 26,50
MANGALLIK GÖVDE TAVUK ETİ 30,50
TAVUK BUT 28,00
TAVUK BUT (SPESİYAL) 32,00
TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ) 29,50
TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL) 29,50
TAVUK KANAT 34,00
TAVUK BAGET 31,50
TAVUK PİRZOLA 36,00
TAVUK SARMA 36,00
TAVUK FİLETO (DERİLİ)37,50
TAVUK FİLETO (DERİSİZ) 44,50
TAVUK CİĞER16,00
TAVUK TAŞLIK19,50
 
ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
BEYAZ ET ŞARKÜTERİ
PİLİÇ BURGER42,50
PİLİÇ SALAM49,00
PİLİÇ SOSİS 49,00
PİLİÇ SUCUK53,50
PİLİÇ YAPRAK DÖNER65,00
KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ
SUCUK-SALAM-SOSİS
ACILI SUCUK95,00
BATON SUCUK95,00
KANGAL SUCUK95,00
MANGAL SUCUK95,00
FERMENTE SUCUK109,00
OSMANLI DANA SUCUK110,00
MACAR SALAM82,50
FISTIKLI SALAM85,00
KOKTEYL SOSİS81,50
SOYULMUŞ SOSİS81,50
BURGER-KÖFTE
SIĞIR BURGER82,00
AKÇAABAT KÖFTE96,00
İNEGÖL KÖFTE96,00
KASAP KÖFTE96,00
MİSKET KÖFTE96,00
TEKİRDAĞ KÖFTE96,00
DÖNER
KIYMA DÖNER120,00
YAPRAK DÖNER140,00
KAVURMA
EBK SIĞIR KIYMA KAVURMA124,00
EBK SIĞIR KAVURMA127,00
EBK DANA KAVURMA152,00
EBK BİNGÖL KAVURMA194,00
PASTIRMA
DİLİMLİ PASTIRMA206,00
İŞKEMBE
PİŞMİŞ İŞKEMBE60,00
JÖLE İŞKEMBE61,00
 
SÜT ÜRÜNLERİ
ESK TEREYAĞ

75,75

KONSERVE - ET- KEMİK SUYU                                                       TL/ADET
800 GR  DANA KIYMA KONSERVESİ31,50
800 GR  DANA KUŞBAŞI KONSERVESİ 38,75
200 GR  ET SUYU5,50
200 GR  KEMİK SUYU7,00

 

 

{TITLE_STRIP}Son dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatına zam açıklaması: Kırmızı et piyasasını etkilememektedir

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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