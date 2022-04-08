Bakan Vahit Kirişçi müjdeyi verdi! Cepler bir nebze rahatlayacak: Et ve Süt Kurumu market fiyatının altında ucuz et satmaya başladı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat kapsamında Et ve Süt Kurumu'nun market fiyatlarının yüzde 15-20 altında ucuz et satışı yapacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TRT Haber canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Vahit Kirişçi, et fiyatları, ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan artışlar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumu'na gideceğini ifade ettiği paylaşım için konuştu.
Bakan Kirişçi, ayçiçek yağındaki fiyat artışının ve yaşananların spekülatif olduğunu ifade ederek, tarımsal girdilerde fiyat artışları olduğunu söyledi.
Türkiye'de bulunmayan bir ürün olmadığını, fiyatların yüksekliği ile ürünün bulunurluğu ve ürüne erişim arasında bir kopma söz konusu olmadığını dile getiren Bakan Kirişci, beside ve kesim yapılacak hayvan stoklarında bir problem olmadığının altını çizdi.
UCUZ ET MÜJDESİ
Kirişci, Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş konusunda hiçbir problemi olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda Et ve Süt Kurumu'nun piyasanın altındaki fiyata et satışı yapacağını ifade ederek şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye mevcut market ortalamalarının yüzde 15-20 altında önce Et ve Süt Kurumu (ESK) 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde ucuz et satışı bugün itibarıyla başlamış durumda. Bu, ramazanda ayı boyunca devam edecek. Ramazan ayında vatandaşlarımız ete olan ilgilerini ötelemesinler."
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Twitter'dan yaptığı paylaşımın sorulması üzerine Kirişci, Türkiye'de herkesi doyuran bir tarım sektörü olduğunu belirtti.
"MİLLETİMİZ 20 YILLIK İKTİDARIMIZ DÖNEMİNDE BİR KITLIKLA VE YOKLUKLA KARŞILAŞMADI"
Ülkede güçlü bir gıda sektörü olduğuna işaret eden Kirişci, "Memleketimiz ve milletimiz 20 yıllık iktidarımız döneminde bir kıtlıkla ve yoklukla karşılaşmadı." dedi.
"GIDA SİYASETE MALZEME EDİLEBİLECEK BİR KONU DEĞİL"
Kirişci, şunları söyledi:
"85 milyon, 5 milyon mülteci, 90 milyon. 50 milyonun üzerinde turist. Şimdi burada çocukların aç yatağa girdiğini bu açlıklarıyla ilgili, bunları konuşmak üzere ilgili kurumlara gelip ziyarette bulunmak istediklerini söylüyor olmalarını toplumun takdirine bırakıyorum. Bu alışkanlık haline geldi. Onlara eklenti yapılmaya çalışılıyor. Gıda siyasete malzeme edilebilecek bir konu değil. Bu tarz da tarz değil. Burada niyetin bu olmadığını yani iddia ettikleri olmadığını net olarak söylüyorum. Bu konuları demokratik ülkede bir muhalefetin genel başkanının böyle tweet atmasını doğru ve şık bulmuyorum. Bu ülkeye hizmet eden bir durum değil. Bizim açta açıkta kimsemiz yok, herkesin karnı tok, bu ülkenin üreticileri de nüfusun tamamını doyurmak için gece gündüz çalışıyor."
ET VE SÜT KURUMU FİYATLARI
Et ve Süt Kurumu söz konusu fiyatları indirerek satış yapacak.
|MAĞAZA SATIŞ FİYATLARI
|ÜRÜN ADI
FİYATI KDV DAHİL (TL/KG)
|KIRMIZI ET
|SIĞIR KIYMA
|83,00
|SIĞIR KUŞBAŞI
|92,00
|SIĞIR BİFTEK-ROSTO
|117,50
|SIĞIR KONTRFİLE
|145,00
|SIĞIR PİRZOLA
|152,00
|SIĞIR BONFİLE
|228,00
|BEYAZ ET
|GÖVDE TAVUK
|26,50
|MANGALLIK GÖVDE TAVUK ETİ
|30,50
|TAVUK BUT
|28,00
|TAVUK BUT (SPESİYAL)
|32,00
|TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ)
|29,50
|TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL)
|29,50
|TAVUK KANAT
|34,00
|TAVUK BAGET
|31,50
|TAVUK PİRZOLA
|36,00
|TAVUK SARMA
|36,00
|TAVUK FİLETO (DERİLİ)
|37,50
|TAVUK FİLETO (DERİSİZ)
|44,50
|TAVUK CİĞER
|16,00
|TAVUK TAŞLIK
|19,50
|ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
|BEYAZ ET ŞARKÜTERİ
|PİLİÇ BURGER
|42,50
|PİLİÇ SALAM
|49,00
|PİLİÇ SOSİS
|49,00
|PİLİÇ SUCUK
|53,50
|PİLİÇ YAPRAK DÖNER
|65,00
|KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ
|SUCUK-SALAM-SOSİS
|ACILI SUCUK
|95,00
|BATON SUCUK
|95,00
|KANGAL SUCUK
|95,00
|MANGAL SUCUK
|95,00
|FERMENTE SUCUK
|109,00
|OSMANLI DANA SUCUK
|110,00
|MACAR SALAM
|82,50
|FISTIKLI SALAM
|85,00
|KOKTEYL SOSİS
|81,50
|SOYULMUŞ SOSİS
|81,50
|BURGER-KÖFTE
|SIĞIR BURGER
|82,00
|AKÇAABAT KÖFTE
|96,00
|İNEGÖL KÖFTE
|96,00
|KASAP KÖFTE
|96,00
|MİSKET KÖFTE
|96,00
|TEKİRDAĞ KÖFTE
|96,00
|DÖNER
|KIYMA DÖNER
|120,00
|YAPRAK DÖNER
|140,00
|KAVURMA
|EBK SIĞIR KIYMA KAVURMA
|124,00
|EBK SIĞIR KAVURMA
|127,00
|EBK DANA KAVURMA
|152,00
|EBK BİNGÖL KAVURMA
|194,00
|PASTIRMA
|DİLİMLİ PASTIRMA
|206,00
|İŞKEMBE
|PİŞMİŞ İŞKEMBE
|60,00
|JÖLE İŞKEMBE
|61,00
|SÜT ÜRÜNLERİ
|ESK TEREYAĞ
75,75
|KONSERVE - ET- KEMİK SUYU TL/ADET
|800 GR DANA KIYMA KONSERVESİ
|31,50
|800 GR DANA KUŞBAŞI KONSERVESİ
|38,75
|200 GR ET SUYU
|5,50
|200 GR KEMİK SUYU
|7,00
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