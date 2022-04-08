Bakan Vahit Kirişçi müjdeyi verdi! Cepler bir nebze rahatlayacak: Et ve Süt Kurumu market fiyatının altında ucuz et satmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TRT Haber canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Vahit Kirişçi, et fiyatları, ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan artışlar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumu'na gideceğini ifade ettiği paylaşım için konuştu.

Bakan Kirişçi, ayçiçek yağındaki fiyat artışının ve yaşananların spekülatif olduğunu ifade ederek, tarımsal girdilerde fiyat artışları olduğunu söyledi.

Türkiye'de bulunmayan bir ürün olmadığını, fiyatların yüksekliği ile ürünün bulunurluğu ve ürüne erişim arasında bir kopma söz konusu olmadığını dile getiren Bakan Kirişci, beside ve kesim yapılacak hayvan stoklarında bir problem olmadığının altını çizdi.

UCUZ ET MÜJDESİ

Kirişci, Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş konusunda hiçbir problemi olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda Et ve Süt Kurumu'nun piyasanın altındaki fiyata et satışı yapacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye mevcut market ortalamalarının yüzde 15-20 altında önce Et ve Süt Kurumu (ESK) 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde ucuz et satışı bugün itibarıyla başlamış durumda. Bu, ramazanda ayı boyunca devam edecek. Ramazan ayında vatandaşlarımız ete olan ilgilerini ötelemesinler."

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Twitter'dan yaptığı paylaşımın sorulması üzerine Kirişci, Türkiye'de herkesi doyuran bir tarım sektörü olduğunu belirtti.

"MİLLETİMİZ 20 YILLIK İKTİDARIMIZ DÖNEMİNDE BİR KITLIKLA VE YOKLUKLA KARŞILAŞMADI"

Ülkede güçlü bir gıda sektörü olduğuna işaret eden Kirişci, "Memleketimiz ve milletimiz 20 yıllık iktidarımız döneminde bir kıtlıkla ve yoklukla karşılaşmadı." dedi.

"GIDA SİYASETE MALZEME EDİLEBİLECEK BİR KONU DEĞİL"

Kirişci, şunları söyledi:

"85 milyon, 5 milyon mülteci, 90 milyon. 50 milyonun üzerinde turist. Şimdi burada çocukların aç yatağa girdiğini bu açlıklarıyla ilgili, bunları konuşmak üzere ilgili kurumlara gelip ziyarette bulunmak istediklerini söylüyor olmalarını toplumun takdirine bırakıyorum. Bu alışkanlık haline geldi. Onlara eklenti yapılmaya çalışılıyor. Gıda siyasete malzeme edilebilecek bir konu değil. Bu tarz da tarz değil. Burada niyetin bu olmadığını yani iddia ettikleri olmadığını net olarak söylüyorum. Bu konuları demokratik ülkede bir muhalefetin genel başkanının böyle tweet atmasını doğru ve şık bulmuyorum. Bu ülkeye hizmet eden bir durum değil. Bizim açta açıkta kimsemiz yok, herkesin karnı tok, bu ülkenin üreticileri de nüfusun tamamını doyurmak için gece gündüz çalışıyor."

ET VE SÜT KURUMU FİYATLARI

Et ve Süt Kurumu söz konusu fiyatları indirerek satış yapacak.

MAĞAZA SATIŞ FİYATLARI ÜRÜN ADI FİYATI KDV DAHİL (TL/KG) KIRMIZI ET SIĞIR KIYMA 83,00 SIĞIR KUŞBAŞI 92,00 SIĞIR BİFTEK-ROSTO 117,50 SIĞIR KONTRFİLE 145,00 SIĞIR PİRZOLA 152,00 SIĞIR BONFİLE 228,00 BEYAZ ET GÖVDE TAVUK 26,50 MANGALLIK GÖVDE TAVUK ETİ 30,50 TAVUK BUT 28,00 TAVUK BUT (SPESİYAL) 32,00 TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ) 29,50 TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL) 29,50 TAVUK KANAT 34,00 TAVUK BAGET 31,50 TAVUK PİRZOLA 36,00 TAVUK SARMA 36,00 TAVUK FİLETO (DERİLİ) 37,50 TAVUK FİLETO (DERİSİZ) 44,50 TAVUK CİĞER 16,00 TAVUK TAŞLIK 19,50 ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ BEYAZ ET ŞARKÜTERİ PİLİÇ BURGER 42,50 PİLİÇ SALAM 49,00 PİLİÇ SOSİS 49,00 PİLİÇ SUCUK 53,50 PİLİÇ YAPRAK DÖNER 65,00 KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ SUCUK-SALAM-SOSİS ACILI SUCUK 95,00 BATON SUCUK 95,00 KANGAL SUCUK 95,00 MANGAL SUCUK 95,00 FERMENTE SUCUK 109,00 OSMANLI DANA SUCUK 110,00 MACAR SALAM 82,50 FISTIKLI SALAM 85,00 KOKTEYL SOSİS 81,50 SOYULMUŞ SOSİS 81,50 BURGER-KÖFTE SIĞIR BURGER 82,00 AKÇAABAT KÖFTE 96,00 İNEGÖL KÖFTE 96,00 KASAP KÖFTE 96,00 MİSKET KÖFTE 96,00 TEKİRDAĞ KÖFTE 96,00 DÖNER KIYMA DÖNER 120,00 YAPRAK DÖNER 140,00 KAVURMA EBK SIĞIR KIYMA KAVURMA 124,00 EBK SIĞIR KAVURMA 127,00 EBK DANA KAVURMA 152,00 EBK BİNGÖL KAVURMA 194,00 PASTIRMA DİLİMLİ PASTIRMA 206,00 İŞKEMBE PİŞMİŞ İŞKEMBE 60,00 JÖLE İŞKEMBE 61,00 SÜT ÜRÜNLERİ ESK TEREYAĞ 75,75 KONSERVE - ET- KEMİK SUYU TL/ADET 800 GR DANA KIYMA KONSERVESİ 31,50 800 GR DANA KUŞBAŞI KONSERVESİ 38,75 200 GR ET SUYU 5,50 200 GR KEMİK SUYU 7,00

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