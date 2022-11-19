Bakan Vahit Kirişçi'den MHP açıklaması: "Mitingler bazılarını telaşlandırmakta, ürkütmekte"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, MHP Osmaniye İl Başkanlığına yaptığı ziyarette dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı’na katılmak için geldiği Osmaniye'de MHP Osmaniye İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Vahit Kirişçi'yi ziyaretinde Ziyarette MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Özdokur, Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Burak Bulut ve partililer karşıladı.

Bakan Vahit Kirişçi'den MHP açıklaması: Mitingler bazılarını telaşlandırmakta, ürkütmekte

Daha sonra basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Bakan Vahit Kirişçi, “2023 yolunda AK Parti ve MHP’nin cumhur ittifakı çatısı altındaki birlikteliği ana eksen olmuştur” dedi.

“Osmaniye bizim kadim şehidimiz." diyerek sözlerine devam eden Bakan Vahit Kirişçi, "Üretimiyle istihdamla her zaman olsun iftihar ettiğimiz bir şehrimiz. Tabii daha da önemlisi Cumhur ittifakımızın kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin memleketi bundan dolayı da ayrı bir değer atfettiğimizi bilmenizi isterim." dedi.

Bakan Vahit Kirişçi'den MHP açıklaması: Mitingler bazılarını telaşlandırmakta, ürkütmekte

"BU BİRLİKTELİK ÖZELLİKLE SON GÜNLERDE BAZI ÇEVRELER ÜLKE İÇİNDEKİ HEM DE YURT DIŞINDAKİ İNSANLARIN DİKKATİNİ ÇEKMEKTE"

2023 yılında yapılacak olan seçimde MHP ve AK Parti'nin Cumhur İttifakı çatısında olacağını anımsatan Vahit Kirişçi, "Bu, liderlerimiz düzeyinde en üst noktada oluşturulmuş ve devletimiz, milletimiz adına, ülkemiz adına oluşturulmuş önemli bir ittifak. Bu birliktelik özellikle son günlerde bazı çevreler ülke içindeki hem de yurt dışındaki insanların dikkatini çekmekte. Çünkü özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin düzenlemiş olduğu mitingler bazılarını telaşlandırmakta, bazılarını ürkütmekte. Beklenti çünkü daha farklıydı." ifadelerini kullandı.

Bakan Vahit Kirişçi'den MHP açıklaması: Mitingler bazılarını telaşlandırmakta, ürkütmekte

"CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ARTIK DÜNYA GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN BİR ÜLKENİN AYNI ZAMANDA LİDERİ OLMUŞ OLDU"

Sözlerine devam eden Kirişçi, küresel gelişmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolüne değinerek şunları söyledi:

" Çok şükür pandemi ve sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte bir lider diplomasisi dünyaya mührünü vurdu. Ben liderimden demeyle lider olurlar. Liderlik bir Allah vergisidir. Bu aziz milletin yöneticileri belirli aralıklarla da olsa bu tür liderlere kavuşmuştur. 20 yıldan beri bizim de liderimiz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan artık dünya gündemini belirleyen bir ülkenin aynı zamanda lideri olmuş oldu. Zaten mazlumların umuduydu. Mazlumların umudu olduğunu son dönemde daha hissettirir hale geldi. En son Endonezya'da G20 zirvesinde de en çok izlenen en çok ne söyleyeceği dikkatle takip edilen lider oldu

MHP İl Başkanı Yusuf Çomu ise “Anlayışımız gereği bir memleketimize bir çivi çakan insandan Allah razı olsun. Sizler ülkemizin tarımla alakalı iki yakası olan sanayi sektörü tarım sektörüyle alakalı Osmaniye'mizde ve tarım sektörünün ileri safhada olduğundan dolayı şehrimize şeref verdiniz. Çok memnun olduk. Mutlu ettiniz Allah razı olsun” diye konuştu.

Bakan Vahit Kirişçi'den MHP açıklaması: Mitingler bazılarını telaşlandırmakta, ürkütmekte

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